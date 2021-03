Doctor Strange est apparu dans la dernière bande-annonce de The Falcon and The Winter Soldier

La première série de Univers cinématographique Marvel sur le service de streaming Disney + il a été «WandaVision», qui vient d’aboutir à son histoire le week-end dernier, pour passer le message à un autre contenu parmi les plus attendus par les fans: ‘Le faucon et le soldat de l’hiver’, mettant en vedette deux vieilles connaissances, Anthony Mackie et Sebastian Stan.

Comme d’autres productions audiovisuelles tout au long de 2020, elle a subi différents changements en raison de la pandémie de coronavirus. En premier lieu Il devait arriver sur la plate-forme Disney en août de l’année dernière, mais en juillet, ils ont annoncé un retard dans la date de la première et aujourd’hui on sait déjà qu’il aura son lancement le 19 mars.

Synopsis officiel: « The Falcon and The Winter Soldier, suit l’histoire de Sam Wilson et Bucky Barnes après les événements de Avengers: Endgame, où ils doivent faire face à l’héritage de pouvoir devenir le nouveau Captain America ». Ce lundi, ils ont publié un nouveau spot du programme MCU dans lequel nous voyons de nouvelles scènes, mais un personnage bien-aimé apparaît: Docteur Strange. Voir!

La figure de Benedict Cumberbatch a son apparition sous la forme d’une mention, dans la bouche de Sam. Bucky dit: « Il n’y a pas de magiciens », Quel Faucon répondre: « Docteur Strange ». La conversation se poursuit avec une réponse: « C’est un sorcier », et l’armée assure avec une ligne amusante: « Un sorcier n’est qu’un sorcier sans chapeau ».

Quand ce clip d’environ 28 secondes était connu, les fans se sont fait l’écho sur les réseaux sociaux se demandant si Stephen Strange pourrait avoir un camée, puisque la plupart ont été laissés avec le désir d’avoir leur présence dans «WandaVision», après de nombreuses pistes qui ne menaient nulle part. Ce sera une surprise?