Doctor Strange dans le multivers de la folie termine le tournage cette semaine

Après des mois de production, Docteur Strange dans le multivers de la folie est maintenant dans sa dernière semaine de tournage, confirme le président de Marvel Studios, Kevin Feige. Feige a révélé que le tournage était presque terminé le Docteur Strange suite tout en discutant de la portée et de l’échelle du petit écran en cours, des projets Disney + tels que Le faucon et le soldat de l’hiver et Loki.

« L’idée était d’aller et venir – que nous ne créions pas deux classes de scénarios ou deux classes de productions. Et je pense que maintenant que les gens ont vu WandaVision et quatre des six [episodes] de Falcon and Winter Soldier et de la bande-annonce de Loki, ils voient que ce sont des productions de classe A – tout aussi grandes et aussi importantes que les films. Je suis ici à Londres sur le tournage de Doctor Strange 2 pour notre dernière semaine et Lizzie est là, après avoir travaillé sans relâche, de l’enveloppement de WandaVision à l’entrée directe de Doctor Strange 2. «

La photographie principale de la tranche MCU a commencé à Londres le 4 novembre 2020, avec Elizabeth Olsen qui aurait tourné dos à dos avec WandaVision. Le tournage a été retardé par rapport à la date de début initiale de mai 2020 en raison de la situation mondiale actuelle, mais heureusement, les choses se sont finalement remises sur les rails et sont en voie d’achèvement.

Bien que les détails spécifiques de l’intrigue soient largement inconnus, Docteur Strange dans le multivers de la folie présentera évidemment au public un aspect jusqu’alors inexploré du MCU, le multivers. Le film verra Benedict Cumberbatch reprendre à nouveau le rôle du sorcier suprême, Chiwetel Ejiofor étant également prêt à revenir en tant qu’ami devenu ennemi, Karl Mordo.

Scott Derrickson, qui a réalisé le premier Docteur Strange, devait initialement diriger le suivi de l’exploration du multivers, mais après la démission de Derrickson, Sony Homme araignée le réalisateur Sam Raimi a été amené avec lui Homme araignée collaborateur Danny Elfman pour composer la partition du film.

Kevin Feige a taquiné un élément d’horreur plus substantiel dans Docteur Strange dans le multivers de la folie, sans doute grâce en partie à l’embauche de Raimi. Tout en précisant que le film ne sera pas un simple film d’horreur, Feige a décrit le projet comme un « grand film MCU avec des séquences effrayantes », comparant le film à des films comme Les aventuriers de l’arche perdue, Gremlins, et Esprit frappeur. Feige a également révélé que l’introduction du multivers serait « la prochaine étape dans l’évolution du MCU », et a déclaré que ce film « le casserait grand ouvert » d’une manière qui aurait des répercussions sur la série Disney + et les prochains films dans l’ardoise Phase Four de Marvel Studios.

Tout comme Docteur Strange dans le multivers de la folie aura des répercussions sur le MCU plus large, il en sera de même WandaVision réverbérer dans Docteur Strange 2. WandaVision Le créateur et scénariste en chef Jac Schaeffer a taquiné d’autres troubles pour Wanda Maximoff en entrant dans le film en disant: « D’où je suis assis, l’intention était de débarquer Wanda dans ce lieu d’acceptation, mais aussi avec cette énorme quantité de nouveau pouvoir nous connaissons tous le dicton « Avec une grande puissance … » Et donc je pense aussi que son échange avec Agatha lui donne tellement de confiance, elle entre tellement en elle-même que l’énormité de son pouvoir, dans mon esprit, commence à faire quelque chose de normal les inquiétudes humaines sur ce qui est bien et ce qui est mal s’éloignent parce qu’elle est cet être si différent. «

Docteur Strange dans le multivers de la folie devrait sortir aux États-Unis le 25 mars 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient grâce à The Undefeated.

