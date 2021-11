Doctor Strange dans le multivers de la folie subit des reprises majeures

Le monde de Marvel est une bête complexe et en constante évolution, et pour cette raison, il n’est pas surprenant que de nouveaux rapports aient révélé que le prochain Docteur Strange dans le multivers de la folie a remis les caméras en route avec du matériel supplémentaire et des prises de vue tournées à Los Angeles. Le Hollywood Reporter a révélé qu’il y aurait au moins six semaines de tournage supplémentaires, avec six jours par semaine de travail. Ce nouveau mois et demi de temps d’enregistrement explique en outre la décision de Disney et Marvel Studios de retarder de nombreux films Marvel à venir, avec le Docteur étrange la suite étant l’un d’entre eux.

Selon le rapport, l’écrivain Michael Waldron et le réalisateur Sam Raimi sont impliqués dans le tournage du matériel, ainsi que l’équipe qui a récemment travaillé dans la ville sur Spider-Man : Pas de chemin à la maison et Chevalier de la lune tournages qui ont été annexés au calendrier de tournage original des deux propriétés. Bien qu’il ait été suggéré que ces nouveaux morceaux d’enregistrement ne soient pas utilisés pour changer l’histoire principale du film de quelque manière que ce soit, le dernier mot est que deux semaines seront utilisées pour terminer la photographie principale qui a été écourtée par les arrêts de la pandémie de Covid et de même, les reprises pourraient également être liées à des problèmes de Covid tels que la disponibilité des acteurs. Bien qu’il soit prévu que Benedict Cumberbatch fasse partie de ce nouveau tournage, on ne sait pas qui d’autre devra revenir.

Elizabeth Olsen a déjà terminé quelques reprises il y a quelques mois après la fin du tournage initial de son rôle, donc on ne sait pas si elle sera requise pour l’un des tournages, mais c’est moins probable que certains des autres membres de la distribution. Une chose qui a été clairement établie par des sources est que les nouvelles prises de vue qui se produisent le Docteur étrange 2 ne sont « pas les plus gros » qu’ils aient vu sur l’ardoise Marvel, et ne font qu’une partie du processus de tournage naturel qui voit généralement les acteurs principaux ramenés au tournage quelques mois après la post-production pour ranger quelques plans. Cependant, avec un tournage de six semaines prévu, il semble que plus qu’un peu d’entretien ménager soit fait sur le film.

S’adressant à Variety le mois dernier après l’annonce du retard de nombreux films Marvel, Kevin Feige a déclaré: « Ce sont des changements et des changements de production, et parce que nous avons tellement de créneaux, nous pouvons simplement changer de créneaux. Tous les créneaux Marvel sont les mêmes, nous ‘sont juste en train de changer quand ils sortent. Et oui, Strange [in the Multiverse of Madness] a bougé de six semaines, donc au lieu d’avoir trois mois entre les films Marvel, il y aura cinq mois entre les films Marvel et je pense que nous pouvons tous gérer cela. «

Avec ces nouvelles informations sur une série de six semaines de prises de vue en cours sur le film, il semble que comme avec Panthère noire : Wakanda pour toujoursLa pause du tournage de Letitia Wright en raison de la blessure sur le plateau jusqu’au début de l’année prochaine, ces retards et ce temps de tournage supplémentaire sont exactement ce qui a conduit Disney à prendre la décision difficile de remanier le calendrier de sortie pour s’adapter.

Docteur Strange dans le multivers de la folie est actuellement assis sur une date de sortie du 6 mai 2022, dans les salles de cinéma. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

