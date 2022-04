Doctor Strange dans le multivers de la folie mettra en place la saison 2 de Loki

Doctor Strange dans le multivers de la folie l’écrivain Michael Waldron s’est ouvert sur les maux de tête causés par un univers partagé sans cesse croissant, et comment la folie absolue du Docteur étrange suite aura un impact sur la deuxième série à venir de Loki. S’adressant à The Playlist, Waldron, qui est le scribe derrière le retour de Doctor Strange et de Loki, révèle que Doctor Strange dans le multivers de la folie organisera en partie les événements de Loki Saison 2.

« Les maux de tête que j’ai sont probablement entrelacés. Je veux dire, tout est entrelacé et tout est autonome. Comme un grand univers comique, je pense qu’une chose informe certainement l’autre. Vous allez passer un meilleur moment en regardant le prochain chapitre d’une histoire MCU si vous avez vu les choses avant. Mais aussi, espérons-le, même si vous n’êtes jamais entré dans la rue, vous vous amuserez toujours. Cela devrait être assez bon pour qu’il tient debout tout seul. »

Fabriquer quelque chose qui peut être apprécié à la fois par les aficionados de Marvel Cinematic Universe et les nouveaux arrivants n’est pas une tâche facile, mais il semble que Waldron soit certainement prêt à relever le défi. Tout en essayant de maintenir suffisamment de divertissement pour ceux qui ont moins d’expérience avec le MCU, Waldron admet qu’avec la façon dont la franchise est structurée, tout est désormais «entrelacé» et que les événements de Doctor Strange dans le multivers de la folie va en effet mettre en place une partie de ce Loki La saison 2 sera d’environ.

Bien sûr, comme un serpent qui se mord la queue, la première saison de Loki aidé à mettre en place Doctor Strange dans le multivers de la folie. Les derniers instants ont vu la variante de God of Mischief (Tom Hiddleston), Sylvie (Sophia Di Martino), tuer Celui qui reste et ainsi mettre fin à la TVA et à la Timeline sacrée, déchaînant la folie du multivers sur le MCU. Bien que cela ne soit pas confirmé, il y a eu des spéculations selon lesquelles Loki et Sylvie apparaîtront dans Doctor Strange dans le multivers de la folieavec tout ce qu’ils transportent sans aucun doute dans Loki Saison 2.

Doctor Strange affrontera la folie du multivers dans la suite à venir





Réalisé par Sam Raimi et écrit par Michael Waldron, Doctor Strange dans le multivers de la folie renouera avec le Maître des Arts Mystiques (Benedict Cumberbatch) quelques mois après les événements de Spider-Man : Pas de retour à la maison. Avec le multivers maintenant libéré, le Dr Stephen Strange voyage dans le multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux avec l’aide d’anciens et de nouveaux alliés mystiques.





Ces alliés seront composés d’Elizabeth Olsen dans le rôle de Wanda AKA The Scarlet Witch, de Benedict Wong dans le rôle de Wong et de Rachel McAdams dans le rôle de Christine Palmer. La suite présentera également Xochitl Gomez dans le rôle d’America Chavez, un adolescent capable de percer et de voyager dans différentes dimensions.

Doctor Strange dans le multivers de la folie est prévu pour être publié le 6 mai, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Loki La saison 2, quant à elle, débarquera sur Disney+ dans un certain temps, avec Chevalier de la lune les réalisateurs Justin Benson et Aaron Moorhead réalisant la majorité des épisodes.





