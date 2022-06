Doctor Strange dans le Multivers de la folie : la scène clé que Marvel a changé au dernier moment

Disney+

Au fil des semaines, des détails sur les coulisses de Doctor Strange 2 ont été révélés, comme un changement qu’ils devaient apporter. Voyez ce que c’est et son explication!

© Studios MarvelDoctor Strange dans le multivers de la folie : la scène clé que Marvel a changé au dernier moment.

Doctor Strange dans le multivers de la folie est la dernière première de l’univers cinématographique Marvel dans les salles qui est arrivée il y a quelques jours au service de streaming Disney+, où les fans ont de nouveau apprécié le film avec Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen et Xochitl Gomez. Avec le retour de la rage pour le film en rejoignant le catalogue de la plateforme, une histoire était connue sur la production à propos d’un changement de scène.

Le long métrage était une continuation des événements de Spider-Man : Pas de retour à la maison, où Strange était responsable de la rupture des différentes réalités et aussi de la réparer, même si maintenant il devra faire face à une menace qui pourrait le détruire. Là, entrera en action Wanda Maximoff, qui est derrière América Chavez pour prendre son pouvoir de voyager à travers le multivers et ainsi retrouver ses enfants. Pour cette raison, la bataille les amène à avoir plusieurs voyages qui seraient un grand défi pour la production.

+Le changement de dernière minute dans Doctor Strange 2

alexis wajsbrotsuperviseur des effets visuels pour le MCU, a discuté avec Avant et Après sur la scène où plusieurs univers sont vus. Là, il a expliqué qu’il imaginait imiter le Magical Mystery Tour et le monde dans lequel il s’était arrêté donnerait une vue d’ensemble de ce qu’est le multivers, mais ce n’était pas le principal inconvénient. Selon ses dires, la scène devait commencer à Kamar-Taj et se terminer dans une ruelle, mais comme on le voit dans le film de Disney+se retrouve sur un toit, étant un changement qui a été fait à peine trois mois avant la première.

« Au départ, pour tous les mondes qu’ils traversent, nous pensions tous que nous ferions beaucoup de 2.5D où nous ferions de la géométrie de base et beaucoup de DMP et de retouches en plus. Mais dès que la caméra démarre, libre -tomber, et dès que l’entrée était beaucoup plus violente, là où maintenant ils se déplaçaient beaucoup plus dans l’espace, on savait qu’on ne pouvait rien faire comme ça, et que ça allait être de la 3D pour tous les mondes »il expliqua. À ce moment-là, les choses ont changé : « Tout le concept était qu’ils étaient en chute libre dans différents types de mondes. Ils étaient toujours censés aller de New York à New York dans des styles différents, puis à un moment donné, ils étaient censés atterrir dans une ruelle, comme je l’ai mentionné. « .

« À un moment donné, quelque part, ils ont dit : ‘Oh, en fait, maintenant, vous allez atterrir sur un toit. Nous faisions déjà beaucoup de travail à New York au niveau du sol, mais tout d’un coup, tous les déplacements allaient il faut être au niveau du toit. , pour finir sur le toit. J’ai pensé que je pouvais changer la dynamique de la prise de vue, en partie parce qu’on ne verrait que le ciel », il a continué. Il nota alors : « Vous ne lirez pas autant la vitesse. Et puis nous avons tous dit, Eh bien, vous savez quoi? Cherchons un monde de transition qui peut aller du niveau de la rue au niveau du toit. ». Pour cette raison, ils ont créé un vieux monde où tout d’un coup la géométrie devient un peu biaisée et ils pourraient mettre les personnages au niveau du toit.

