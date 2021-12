Doctor Strange dans la bande-annonce du multivers de la folie apporte le chaos au MCU

Après être apparue en tant que scène post-crédit dans Spider-Man: No Way Home, la bande-annonce spectaculaire de Doctor Strange dans le multivers de la folie est arrivée.

Lorsque Spider-Man: No Way Home est arrivé dans les cinémas, il y avait des rumeurs selon lesquelles la scène post-crédit pourrait bien être une bande-annonce de Doctor Strange dans Le multivers de la folie, le prochain grand film de Marvel arrivant en mai 2022. Bien que cela soit discutable, comme Marvel n’a emprunté qu’un itinéraire de style remorque au début lorsque Capitaine Amérique terminé par un teaser pour Les Vengeurs, il s’est avéré être vrai. Maintenant, avec Spider-Man ayant été dans certains cinémas une semaine, la bande-annonce de la prochaine aventure de Doctor Strange est arrivée en ligne. Découvrez-le ci-dessous et préparez-vous aux retombées multiversales.

Commençant par des extraits sonores de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, dans lequel nous entendons Wong avertir Strange de ne pas lancer le sort qui aiderait Peter Parker à échapper à ses problèmes d’identité, et Strange reconnaissant que « le multivers est quelque chose que nous connaissons très peu », la bande-annonce nous plonge directement dans les questions que le docteur doit faire face à sa décision apparemment imprudente d’aider Parker. Nous voyons Strange, joué comme toujours par Benedict Cumberbatch, rendre visite à Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et l’enrôler pour l’aider. Nous avons également un premier aperçu du retour de Chiwetel Ejiofor dans le rôle de Karl Mordo et de Rachel McAdams dans le rôle de Christine Palmer et d’America Chavez faisant ses débuts en live-action interprétée par Xochitl Gomez. Cependant, après de nombreuses images clignotantes de l’un des méchants, des combats et plus encore, nous entendons Mondo d’Ejiofor dire à Strange que la plus grande menace pour l’univers est lui-même alors que le Docteur se retrouve face à une version sombre de lui-même.











Marvel est maintenant bien connu pour ses liens complexes entre l’ensemble de sa franchise MCU, avec même des projets apparemment sans lien comme What If de cette année…? la série étant désormais clairement un précurseur des révélations à venir Docteur Strange dans le multivers de la folie, considérant que les deux présentent une variante «sombre» de Doctor Strange. Mais la question est de savoir de quoi parlera réellement le film ? Quelle est l’intrigue ? Bien sûr, nous n’en avons aucune idée, et c’est probablement ainsi que cela va rester jusqu’à ce que le film fasse ses débuts dans les cinémas l’année prochaine.

Les récents tournages de la suite de Doctor Strange auraient été le résultat à la fois des résultats de la Loki émission de télévision et Spider-Man : Pas de chemin à la maison, qui ont tous deux mis le multivers au premier plan de manière significative qui est sur le point de commencer à porter ses fruits au cours des prochaines années. Bien que le contenu exact des reprises ait également été gardé secret, il a été suggéré qu’au moins une partie du nouveau contenu a été tournée pour inclure de nouvelles introductions aux personnages, ainsi que des « variantes » de favoris MCU bien établis. Bien que cela puisse être le début pour nous de voir des versions en direct de Captain Carter, Party Thor et d’autres, cela peut même aller assez loin pour taquiner l’arrivée du Les quatre Fantastiques ou X-Men. Après tout, Spider-Man : Pas de chemin à la maison a réussi à présenter un camée clignotant et vous manquez par un rapatrié de longue date, donc quelque chose de similaire pourrait être en cours ici.





Quelle que soit la vérité, nous savons, d’après à peu près toutes les bandes-annonces que Marvel a publiées au cours des cinq dernières années, que nous n’en verrons probablement pas grand-chose dans le film final, mais ce que nous verrons semble être sans aucun doute. la peine d’attendre.





