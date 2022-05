Doctor Strange : Benedict Cumberbatch a révélé une scène supprimée

MERVEILLE

L’acteur de Doctor Strange dans le multivers de la folie a raconté les détails d’un fragment d’Avengers : Endgame qui n’a pas été montré. Il connaît son lien avec Iron Man.

©IMDBBenedict Cumberbatch joue dans Doctor Strange dans le multivers de la folie.

Le Univers cinématographique Marvel a ajouté un nouveau film à sa longue liste. Il s’agit de Doctor Strange dans le multivers de la foliequi a Benedict Cumberbatch et Elizabeth Olsen en tant que protagonistes et qui montre un côté encore inexploré de leurs personnages. C’est que, bien qu’ils soient dans la franchise de super-héros depuis longtemps, la vérité est qu’une bonne partie de leur histoire est encore inconnue. En ce sens, l’acteur principal a révélé un scène supprimée qui a présenté Doctor Strange comme jamais auparavant.

Bien que la société de Kevin Feige continue de sortir de nouveaux films et séries qui apportent des personnages complètement renouvelés, les fans du studio ne peuvent pas oublier des phénomènes mondiaux tels que Avengers : Fin de partie, où tous les super-héros se sont réunis dans une bataille emblématique contre Thanos. Le film, disponible sur Disney+, dure 3 heures et 2 minutes. Et bien que cela puisse paraître long, en réalité, il a laissé de côté des scènes qui auraient pu tout changer.

A plusieurs reprises, il y a eu un débat sur les plans que les cinéastes, Joe et Anthony Russo, ont été exclus du film. Bien qu’il y ait des moments mémorables, plusieurs paris ont été laissés de côté dans le montage final. De même, ses directeurs avaient préparé des idées et des arts conceptuels qu’ils n’ont finalement pas pu concrétiser. L’une d’elles, qui se déroulerait en Avengers : guerre à l’infinimontrait Benedict Cumberbatch dans la peau du Docteur Strange bien qu’utilisant le costume de Hombre de Hierro.

Depuis sa première en 2018 à ce jour, les plus fidèles adeptes de Marvel Studios ont réclamé cette scène qui ne pouvait pas être vue à l’écran. Et l’acteur du moment n’était pas en reste et a donné son avis en dialogue avec BBC Radio 1. « J’étais un peu déçu. nous étions tous les deux« , a-t-il commencé par dire à propos de la scène avec laquelle il a tourné Robert Downey Jr. Et il a expliqué : «Il a fallu beaucoup de temps pour gaspiller ces costumes collés ensemble”.

Cumberbatch a poursuivi : « FC’était un moment incroyable et je pense que je suis définitivement meilleur que ‘Iron Strange’ ou ‘Doctor Man’, l’autre gars de ‘Strange Man’. Je suis définitivement sorti meilleur que ça. Je veux dire, avoir un peu de cette garde-robe avec toi est plutôt cool.”. Ainsi, l’acteur Doctor Strange dans le multivers de la folie conclu : « J’aurais aimé voir ce que cette combinaison de magie et de technologie ferait”.

