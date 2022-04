Doctor Strange 2 TV Spot propose de nouvelles images et une sorcière écarlate déchaînée

Le jugement de Stephen Strange est attendu depuis longtemps dans le dernier spot télévisé de la suite très attendue (et nous voulons dire très) de Marvel, Doctor Strange dans le multivers de la folie. Cette dernière bande-annonce, publiée avec l’aimable autorisation de Marvel Entertainment, offre quelques aperçus de nouvelles images, y compris ce qui semble être une The Scarlet Witch imbibée de sang dévastant le temple qui appartiendrait aux Illuminati.

En plus des aperçus de séquences que nous avons déjà vues parmi les extraits de nouveautés, y compris le Docteur Strange à trois yeux, les débuts sur grand écran du monstre borgne Gargantos, le spot télévisé démontre une fois de plus que Doctor Strange dans le multivers de la folie va être une aventure extrêmement dramatique et dangereuse pour le Maître des Arts Mystiques.

La vue de Wanda Maximoff AKA The Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) couverte de sang et détruisant ce qui ressemble à la tête d’un drone Ultron avec ses pouvoirs confirme apparemment une fois de plus que l’ancien Avenger émergera lentement comme le méchant de la pièce. Il y a eu des allusions tout au long du marketing pour Doctor Strange dans le multivers de la folie que Wanda se tournera vers le côté obscur alors qu’elle et Strange s’efforcent d’explorer le multivers, et cela le confirme sûrement. Wanda éliminera-t-elle les Illuminati peu de temps après que le public les aura rencontrés ?

Les derniers instants du spot montrent également le docteur Strange tirant des dragons serpentins de ses mains, une capacité qui sera familière à ceux qui ont vu la série Disney + Et qu'est-ce qui se passerait si…?. Démontré par Dark Doctor Strange dans la série animée, il est également possible que nous voyions le bon Docteur danser avec le côté obscur lors des événements de Doctor Strange dans le multivers de la folie.





Doctor Strange dans le multivers de la folie sortira en salles le 6 mai 2022





Il y a encore beaucoup de mystère autour Doctor Strange dans le multivers de la folie, avec des camées rumeurs ajoutant au battage médiatique déjà monumental. Un nouveau rapport a même affirmé que Doctor Strange dans le multivers de la folie comportera plus de surprises que les deux Avengers : Fin de partie et Spider-Man : Pas de retour à la maison combinés, ce qui signifie que la suite pourrait en effet être le film Marvel le plus excitant, le plus agréable pour le public et le plus changeant de franchise à ce jour.

Doctor Strange dans le multivers de la folie est le 28e film de l’univers cinématographique Marvel. Réalisé par Sam Raimi à partir d’un scénario écrit par Michael Waldron, Doctor Strange in the Multiverse of Madness met en vedette Benedict Cumberbatch en tant que personnage principal aux côtés d’Elizabeth Olsen en tant que Wanda Maximoff AKA The Scarlet Witch, Chiwetel Ejiofor en tant que Karl Mordo, Benedict Wong en tant que Wong et Rachel McAdams dans le rôle de Christine Palmer.

Doctor Strange dans le multivers de la folie présentera également au public Xochitl Gomez dans le rôle d’America Chavez, un adolescent capable de percer des trous dans les dimensions. Le personnage devait initialement figurer dans Spider-Man : Pas de retour à la maisonmais rejoindra plutôt Team Strange suite à un changement de calendrier de Marvel Studios.

Doctor Strange dans le multivers de la folie devrait sortir aux États-Unis le 6 mai 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU.





