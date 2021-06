« Doctor Strange 2 » traitera du traumatisme de son protagoniste

« Doctor Strange in the Multiverse of Madness » se prépare pour son arrivée dans les salles, entraînant les fans par la main dans un voyage fascinant et terrifiant à travers les étranges confins du multivers de Marvel Comics, éclairant davantage le retour d’Elizabeth Olsen dans le rôle de Wanda Maximoff après le chaos causé dans « WandaVision ».

Le film mettant en vedette Benedict Cumberbatch a une histoire écrite par Michael Waldron, qui s’est démarqué ces dernières semaines après son travail de scénariste en chef sur la série Disney + « Loki ». Lors d’une interview réalisée pour SYFY Wire, Waldron assure que ce nouvel opus présentera un regard en profondeur sur le passé de Strange et les traumatismes qu’il a encore.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Mads Mikkelsen voulait parler en privé avec Johnny Depp

Comment pouvez-vous approfondir le personnage de Stephen Strange ? C’est un gars qui a traversé beaucoup de choses ces dernières années. Quel effet cela a-t-il sur quelqu’un d’aussi puissant ? C’est excitant. Et au-delà, c’est un grand aventurier. Un grand héros d’aventure que l’on aime voir botter le cul », a noté Waldron.

Michael Waldron assure que le film réalisé par Sam Raimi est « une chevauchée passionnante avec beaucoup de cœur », et que cette production sera tout ce que les fans peuvent attendre d’une production du cinéaste légendaire. « Sam est un génie et la façon dont il déplace la caméra est vraiment excitante et il n’a pas peur de prendre des risques. Je pense que ce sera une expérience formidable pour tout le monde », a ajouté Waldron.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « John Wick 4 » annonce officiellement le début de la production

Michael Waldron a confirmé à de précédentes occasions que les fans de Loki auront une idée plus claire de la façon dont il se rapporte au nouvel opus de « Doctor Strange », mais ils devront attendre la fin de la saison, car, dans le noyau , cela continue toujours d’être une histoire autonome dans le MCU. « Doctor Strange in the Multiverse of Madness » a une date de sortie prévue pour le 25 mars 2022.