« Doctor Strange 2 » sera plus effrayant grâce à Sam Raimi

Michael Waldron, scénariste de « Doctor Strange in the Multiverse of Madness » a partagé de nouveaux détails sur la suite tant attendue des aventures du sorcier suprême de Marvel Studios, assurant que la pandémie a permis au réalisateur Sam Raimi d’en profiter film vers une direction « plus effrayante ».

Après que Scott Derrickson a quitté le projet en janvier 2020 en raison de « différences créatives » avec le studio, Kevin Feige, président de Marvel Studios, a entamé des négociations pour Raimi, célèbre pour sa trilogie Spider-Man et la saga emblématique de » Evil Dead « , a été en charge de la réalisation de ce film.

Peu de temps après, Michael Waldron, scénariste en chef de la série Disney + « Loki » (et reconnu pour son travail sur « Rick et Morty ») a été chargé de réécrire le scénario de Jade Bartlett. La suite de « Doctor Strange » a récemment terminé le tournage et ramènera Bennedict Cumberbatch en tête, qui mettra en vedette Elisabet Olsen dans le rôle de Scarlet Witch.

Waldron dit que la pause dans l’industrie en raison de Covid-19 a permis de façonner le nouvel opus de « Doctor Strange » afin qu’il ait une touche plus personnelle. « Entrer dans le monde de l’horreur est évidemment quelque chose que Scott Derrickson, le réalisateur du premier opus, fait si bien. De toute évidence, vous ressentez cette influence dans ce film », a-t-il commenté lors d’une récente conversation avec Friends From Work.

Même si ce n’est pas un film d’horreur, il y a ce genre de chose effrayante qui le traverse. Cela fait partie de ce qui fait fonctionner la bande.

Waldron dit qu’au moment où lui et Raimi sont entrés dans le projet « Multiverse of Madness », Derrickson et Bartlett avaient déjà fait des progrès dans le développement du film, ils n’avaient donc qu’à s’immerger dans le projet. « Dans ce cas, COVID m’a donné, à moi et à Sam, plus de temps pour faire notre truc. » C’est génial, je suis heureux qu’il y ait eu une chance de pousser un peu plus la direction effrayante, juste parce que Sam le fait si bien. »

« Doctor Strange in the Multiverse of Madness » a été annoncé lors de l’édition 2019 du Comic-Con à San Diego, en Californie, avec Kevin Feige assurant que ce serait le premier film terrifiant à être intégré au MCU, avec des éléments qui l’ont attiré. la première place vers les bandes dessinées « Doctor Strange » dans sa jeunesse, et qui auraient des éléments gothiques typiques des films d’horreur. Le film devrait sortir en mars 2022.