Doctor Strange 2 sera le premier film d’horreur du MCU, déclare le réalisateur Sam Raimi

La mort diabolique et Armée des ténèbres le réalisateur Sam Raimi mettra bientôt son empreinte sur la franchise Marvel avec Doctor Strange dans le multivers de la folie, et vous feriez mieux de croire qu’il apportera une « saveur » d’horreur à l’univers cinématographique Marvel. Dans une interview avec Fandango, Raimi, qui est, bien sûr, un célèbre réalisateur d’horreur, a taquiné comment le Docteur étrange La suite sera différente du reste du MCU, qualifiant le film de première sortie Marvel avec « un élément d’horreur ».

« Je pense que [Kevin] signifiait, de mon point de vue, que ce film avait une saveur d’horreur. Je pense que lorsque le réalisateur original, Scott Derrickson, et Kevin ont promu la venue de Doctor Strange dans le multivers de la folie, ils ont dit que ce serait le premier film de super-héros Marvel avec un élément d’horreur. J’espère que je ne les cite pas mal. Mais même après que Scott ait quitté l’image en raison de différences créatives, c’était toujours le mandat – faire le premier film Marvel qui avait un élément d’horreur. Donc, je suis resté fidèle à leurs déclarations originales. »

L’idée de Doctor Strange dans le multivers de la folie être un film Marvel avec une touche d’horreur a déjà été mentionné par le président de Marvel Studios, Kevin Feige, rien de moins. Et qui de mieux pour donner vie à cela que Sam Raimi ? Le cinéaste a continué, clarifiant les commentaires de Feige et taquinant les frayeurs en magasin alors que le docteur Strange entre dans le multivers.

« Je pense que c’est ce que Kevin veut dire, parce que c’est effrayant à certains moments et effrayant à d’autres. On ne sait pas ce que vous trouverez dans le multivers. C’est dans cet inconnu que le suspense et l’obscurité existent. Un outil pour titiller la peur du public. De plus , Doctor Strange dans les bandes dessinées a toujours traité d’univers et de dimensions assez effrayants, nous avons donc essayé d’en intégrer un peu dans ce film. »

Cette effrayante a déjà été évoquée tout au long du marketing pour Doctor Strange dans le multivers de la folieavec les dernières images offrant un aperçu supplémentaire des zombies, des monstres et du maléfique Docteur Strange à trois yeux qui menacent de détruire le tissu de la réalité.

Doctor Strange dans le multivers de la folie explorera davantage le multivers Marvel





Malgré la sortie de plusieurs bandes-annonces, Doctor Strange dans le multivers de la folie est encore entourée de mystère. Ce que nous savons, c’est que le film trouvera Stephen Strange cherchant l’aide de son allié Wong, le sorcier suprême, et de la sorcière écarlate la plus puissante des Avengers, Wanda, alors qu’il tente de réparer le multivers brisé. Mais une terrible menace plane sur l’humanité, et encore plus surprenant, la plus grande menace de l’univers ressemble exactement à Doctor Strange.





Avec Benedict Cumberbatch dans Doctor Strange, Benedict Wong dans Wong, Rachel McAdams dans Christine Palmer, Elizabeth Olsen dans Wanda Maximoff/ Scarlet Witch, Xochitl Gomez dans America Chavez et Chiwetel Ejiofor dans Baron Mordo, Doctor Strange dans le multivers de la folie devrait sortir aux États-Unis le 6 mai 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU.





