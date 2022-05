Doctor Strange 2 : qui sont les vrais partenaires des acteurs ?

MERVEILLE

L’univers cinématographique Marvel a vu des couples se former sur le plateau comme Tom Holland et Zendaya. Ce sont les romans de Benedict Cumberbatch et Elizabeth Olsen.

© GettyElizabeth Olsen et Benedict Cumberbatch jouent dans Doctor Strange dans le multivers de la folie.

Tout au long de l’histoire du cinéma, des dizaines de couples se sont formés sur le plateau d’enregistrement. Dans le Univers cinématographique Marvell’exemple le plus clair est celui de Tom Holland et Zendaya. Mais avec la première de Doctor Strange dans le multivers de la folieles fans de la franchise de super-héros veulent tout savoir sur les chiffres du moment : Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen et de plus. Quels sont leurs vrais partenaires ? Ici, nous vous disons!

+ Les vrais couples des acteurs de Doctor Strange

-Benedict Cumberbatch

Le principal protagoniste de cette histoire est Benedict Cumberbatchqui est revenu après son apparition dans Spider-Man : Pas de retour à la maison se mettre à la place de Docteur étrange. Il fait partie des personnages en couple confirmé depuis des années : en 2015, il s’est marié avec sophie chasseur, metteur en scène de théâtre et d’opéra. De leur amour sont nés leurs trois enfants Christopher Carlton, Hal Auden et Finn Cumberbatch.

-Elizabeth Olsen

L’un des personnages les plus aimés du MCU est Wanda Maximoff. Interprétée par elizabeth olsen, étoiles dans une histoire d’amour mémorable avec Vision. Et dans la vraie vie, ce n’est pas très différent : en 2017, elle entame une liaison avec le musicien Robbie Arnet et en 2019, il a été annoncé qu’ils s’étaient fiancés. C’est l’année dernière qu’il a accidentellement révélé dans la section Acteurs sur Acteurs de Variety qu’il s’était secrètement marié pendant la pandémie. C’était presque par inadvertance et clairement quand il a qualifié son partenaire de « mon époux”.

– Chiwetel Ejiofor

Chiwetel Ejiofor donne vie à Karl Mordo dans Doctor Strange dans le multivers de Madnesoui Nominé aux Oscars pour 12 ans d’esclavage il est généralement l’un des acteurs les plus réservés de sa vie privée. En tout cas, il ne cache pas son grand amour pour un autre interprète ayant une expérience cinématographique. Il s’agit de Saree Merceravec qui il partage la vie depuis 2013 et avec qui il est encouragé à défiler sur les tapis rouges de chaque cérémonie de remise des prix.

– Benoît Wong

Parmi les personnages les plus charismatiques de l’univers cinématographique Marvel, il est important de mentionner wongqui est personnifié par Benoît Wong. Le sorcier, qui est apparu pour la première fois dans Doctor Strange, a décroché un rôle plus que proéminent dans la franchise. Mais alors qu’il réussit dans son travail actuel, on sait peu de choses sur la vie intime de l’acteur de 50 ans. Comme l’a rapporté le London Daily News cette semaine, il a été vu portant un bague de fiançailles. Tout indiquerait qu’il est en couple, bien qu’il n’ait jamais révélé l’identité de cette personne.

– Rachel McAdams

Dans la fiction, telle que présentée dans le premier volet de Doctor Strange, le personnage de Benedict Cumberbatch est en couple avec Docteur Christine PALMERpapier chargé de Rachel McAdams. L’actrice, experte dans la mise en scène de romans iconiques à l’écran, vit aussi l’amour dans la vraie vie : depuis 2016, elle entretient une relation très discrète avec le scénariste américain Jamie Lindenavec qui il partage deux enfants qui n’ont pas été présentés publiquement.

