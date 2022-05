Doctor Strange 2: quelle note critique a-t-il reçue

merveille

Docteur Strange dans le multivers de la folie est sorti en salles ce jeudi, avec Benedict Cumberbatch à nouveau dans le rôle de Stephen Strange. C’était le deuxième film Docteur étrange après les débuts du personnage en 2016.

©DisneyStrange et Wong avec América Chávez, le nouveau personnage de la saga.

La longue attente a pris fin. Depuis décembre, avec le lancement de Spider-Man : pas de chemin vers la maisonles adeptes de Univers cinématographique Marvel (MCU) ils attendaient avec impatience la possibilité de voir comment les choses continuent dans cette saga. On savait que le deuxième film mettant en vedette Benedict Cumberbatch Quoi Docteur étrange allait être celui qui continuait directement les événements déclenchés par l’ouverture du multivers, ainsi que ce qui avait été vu dans WandaVision.

Doctor Strange dans le multivers de la folie Il est sorti en salles et a rapidement été classé sur les principales pages de critiques. S’il s’agit de mettre en lumière des aspects, force est de constater que le film réalisé par sam raimi va du mineur au majeur, ses moments les plus marquants sont ceux associés à la terreur avec le sceau de ce cinéaste, et que le travail de elizabeth olsen est beaucoup plus élevé que celui réalisé par Benedict Cumberbatchqui est loin de sa meilleure version en tant qu’acteur et avec son personnage.

Dans Tomates pourries, les critiques spécialisés l’approuvent en moyenne à 79 %. Pas mal pour un long métrage merveillequi en 2021 avait trébuché avec Éternels inférieur à 50 %. Dans toutes les revues, ce qui ressort, c’est le travail de Raïmi dans le fauteuil du réalisateur. En ce sens, les mentions du réalisateur valent de part et d’autre : pour ceux qui estiment que ça suffit et qu’on est face à une belle production, et de l’autre pour ceux qui considèrent que l’histoire est faible et reste à mi-chemin.

+ Quelle position occupe Doctor Strange dans le multivers de la folie dans le classement MCU

Avec plus de 25 films dans la saga produite par Kévin Feigest actuellement Panthère noireavec 96% de la meilleure note des spécialistes du cinéma, sur un podium complété par Avengers : Fin de partie et le premier Hombre de Hierro avec deux points de moins que la moyenne. La deuxième Docteur étrange entre avec juste ce qu’il faut dans le top 20, situé à la 18ème position qu’il partage avec Capitaine Marvel, Captain America le premier vengeur, Veuve noire Oui Iron Man 3.

+ Ce qui arrive dans le MCU

Après la sortie de Doctor Strange dans le multivers de la folie et avec la fin de Chevalier de la lune cette semaine dans Disney+il y a encore plusieurs sorties pour la saga en ce 2022. Ce sera d’abord au tour de Mme Merveille dans Disney+le 8 juin prochain puis il sera temps de retourner au cinéma une fois de plus avec Thor et Taika Waititi dans Thor : Amour et tonnerre, 8 juillet. De plus, sur grand écran, nous apprécierons également Panthère noire : Wakanda pour toujours le 11 novembre.

