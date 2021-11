Doctor Strange 2 Puzzle confirme le multivers de Madness Villain selon de longues rumeurs?

Alors que Marvel fait de son mieux pour garder secrets les détails de leurs prochains films, il semble qu’une fois de plus les lèvres lâches des acteurs impliqués dans les films, mentionnant aucun – ahem – Tom Holland – ahem – Mark Ruffalo – noms, ne soit pas le plus gros menace que certains détails deviennent publics un peu avant que Kevin Feige et son équipe ne le souhaitent, car cet honneur revient au merchandising. Bien qu’il y ait encore des cas d’acteurs qui prennent un peu d’avance sur eux-mêmes, comme la récente confirmation de Bill Murray qu’il apparaîtra dans Ant-Man and the Wasp: Quantumania, un nouveau combo livre de coloriage / puzzle a confirmé une longue rumeur de « grand méchant » venir Docteur Strange dans le multivers de la folie l’année prochaine.

Une nouvelle liste sur le site de livres australien Booktopia a dévoilé un nouveau bloc-notes pour adultes et un pack combiné de 1000 pièces pour le prochain Docteur étrange suite, et sur sa couverture se trouve une représentation du sorcier suprême de Benedict Cumberbatch affrontant l’antagoniste des tentacules Shuma-Gorath, qui a fait ses débuts en MCU dans Marvel’s Et qu’est-ce qui se passerait si…? série, affrontant le capitaine Carter dans le premier épisode. Bien sûr, vers la moitié de la série, il est devenu clair que des commentaires suggéraient que le spectacle animé pourrait être plus important pour l’ensemble MCU histoire qu’elle n’est apparue au début, et maintenant nous pouvons voir que si rien d’autre, elle a semé les graines de certains personnages moins connus qui apparaîtront dans les films d’action en direct quelque part sur toute la ligne. Préparez-vous pour tout le monde de Marvel Zombie, vous savez qu’ils arrivent quelque part.

Jusqu’à présent, on ne savait rien de l’intrigue réelle de la Docteur étrange Le suivi, autre qu’il est répertorié comme le premier « film d’horreur Marvel », mettra en vedette Scarlet Witch nouvellement déchaînée d’Elizabeth Olsen et aura un impact important sur la chronologie de l’univers cinématographique Marvel. Au moment où le film arrivera, nous aurons vu le plein effet du multivers se faire sentir à travers le MCU. Rappelez-vous, d’ici là, nous aurons déjà vu le docteur Strange apparaître dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison, et toutes ses bandes-annonces à ce jour ont suggéré qu’il présenterait le point réel où Strange crée le multivers – qui est lié à des moments déjà vus dans Loki, Wanda Vision, et même Sony Venom : qu’il y ait un carnage. Cependant, la seule chose qui n’était rien de plus qu’une rumeur était de savoir qui serait le méchant de la pièce.

Maintenant qu’il semble certain que Shuma-Gorath sera une grande partie du film, cela vaut la peine de savoir qui est le personnage ? Ayant fait ses débuts en 1973, la créature est généralement représentée sous la forme d’un être monstrueux ressemblant à une pieuvre, avec un énorme œil solitaire constituant la majeure partie de sa masse corporelle. Les bandes dessinées ont montré que le monstre était ancien, antérieur à l’ère préhistorique de la Terre et même au temps lui-même tel que nous le connaissons. Shuma-Gorath sera l’un des êtres les plus puissants vus dans le MCU, ayant la capacité de déformer la réalité et de régner sur plusieurs univers, et bien que sa forme physique puisse être vaincue, il est un ennemi redoutable sous sa forme astrale. Avec la déformation de la réalité, les formes astrales et le discours sur les univers multiples, c’est presque comme si le monstre avait été fait pour apparaître dans Doctor Strange et le multivers de la folie dès le début.

Doctor Strange et le multivers de la folie sortira désormais le 6 mai 2022.

