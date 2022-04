Doctor Strange 2 offrira plus de surprises que Endgame et No Way Home combinés

A ce stade du jeu, et dans des films tels que Avengers : Fin de partie et Spider-Man : Pas de retour à la maison, les fans de Marvel ont l’habitude de lever les mâchoires du sol après une surprise qui plaira à la foule. Eh bien, les mâchoires du public pourraient se sentir plus lourdes que jamais après avoir vu la prochaine suite du MCU Doctor Strange dans le multivers de la foliequi comporterait plus de surprises que Avengers : Infinity War, Avengers : Fin de partieet Spider-Man : Pas de retour à la maison combiné.

À venir grâce à un rapport d’un initié notable John Campea, réalisateur Sam Raimi’s Docteur étrange La suite rivalisera avec tous les moments importants de l’univers cinématographique Marvel jusqu’à présent, avec des sources taquinant les énormes surprises à venir.

« Hier, j’ai reçu un e-mail », dit Campea. « Ce qu’on m’a essentiellement dit, c’est ceci. Je ne peux pas dire de qui cela vient. Mais [said], « Ouais, ils ne projetteront pas Doctor Strange 2 pendant CinemaCon. » Désolé de le dire à tout le monde, c’est garanti qu’ils ne montreront pas Doctor Strange 2 pendant CinemaCon.

Le niveau de sécurité qui entoure Doctor Strange dans le multivers de la folie a été rapporté récemment, et il semble que Marvel Studios ait de bonnes raisons de garder les choses si secrètes. « Dans l’e-mail, ils ont poursuivi en disant ceci, ils ont dit: » Il y a plus de sécurité [for this movie] bla bla bla.’ Mais la ligne clé était la suivante : « Il y a plus de grosses surprises dans Doctor Strange 2 que dans Infinity War, Endgame et Spider-Man : No Way Home réunis. » »

Les plus grandes surprises des goûts de Fin du jeuet Spider-Man : Pas de retour à la maison provenait en grande partie des camées agréables à la foule impliqués. Selon les rumeurs, divers personnages différents feraient une apparition dans Doctor Strange dans le multivers de la folieet sur la base de cette dernière révélation, beaucoup d’entre eux pourraient en effet s’avérer vrais.





Selon les rumeurs, Doctor Strange dans le multivers de la folie mettrait en vedette le professeur X, M. Fantastic, Deadpool et plus





Doctor Strange dans le multivers de la folie reprendra avec Le Maître des Arts Mystiques alors qu’il tente de restaurer un monde où tout change. Strange demande l’aide de son allié Wong, le sorcier suprême, et de la sorcière écarlate la plus puissante des Avengers, Wanda. Mais une terrible menace plane sur l’humanité et l’univers entier qui ne peut plus être fait par leur seul pouvoir. Encore plus surprenant, la plus grande menace de l’univers ressemble exactement au docteur Strange.

Plonger plus que jamais dans la folie du multivers, Doctor Strange dans le multivers de la folie mettra en vedette une multitude de variantes de Stephen Strange de Benedict Cumberbatch et de Wanda Maximoff d’Elizabeth Olsen. Il y a eu depuis des rapports selon lesquels des reprises ont eu lieu pour ajouter encore plus de camées et de personnages, la suite devant inclure des personnages comme The Illuminati, qui voit le professeur Xavier, M. Fantastic et Namor dans ses rangs, ainsi que Deadpool, un autre Iron Man, et plus encore. Bien que beaucoup d’entre elles restent des rumeurs, il semble que le public sera ravi quand Doctor Strange dans le multivers de la folie en salles le 6 mai 2022.





Doctor Strange 2 proposera-t-il des versions multivers alternatives des personnages MCU?

