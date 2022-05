Doctor Strange 2: Marvel Studios publie des images officielles des Illuminati

L’équipe de super-héros de la bande dessinée est apparue dans une réalité alternative dans Multiverse of Madness, introduisant de nouveaux personnages et des camées surprises.

Marvel Studios a publié des images fixes officielles d’une séquence cruciale de Doctor Strange dans le multivers de la folie. Marvel s’est rendu sur Instagram et Twitter, publiant les images de « membres des Illuminati ». L’équipe figurait dans le film en tant qu’organisation responsable de la sécurité de Earth-838. La séquence mettant en scène les Illuminati était importante et aussi celle qui a suscité le plus de cris dans les salles. La scène a présenté plusieurs versions alternatives de personnages Marvel et même deux camées surprenants.

Marvel a révélé quatre des six membres Illuminati au public pour la première fois depuis sa sortie. Il s’agissait des acteurs Chiwetel Ejiofor, Hayley Atwell, Lashana Lynch et Anson Mount. Ils ont joué des versions alternatives des personnages Karl Mordo, Captain Carter, Captain Marvel et Black Bolt. Alors que les trois premiers sont apparus dans MCU dans des films précédents, Anson Mount a repris son rôle du Inhumains série télévisée, faisant de lui l’un des deux camées surprenants.

La séquence mettant en vedette les personnages Illuminati a vraiment amené le multivers et les réalités ramifiées au bercail. En introduisant ces variantes de personnages, il a été prouvé que Marvel dispose désormais d’histoires insurmontables et de possibilités de croisements et d’apparitions de personnages à explorer dans le nouveau Marvel Multiverse.

Bien que la séquence se soit terminée par une conclusion terrifiante dans le film et ait été laissée à un certain cliffhanger, elle a sûrement amplifié l’excitation des fans dans les salles. Il a jeté les bases de l’avenir de la Univers cinématographique Marvel.

Il reste encore deux images





Marvel Studios n’a publié que quatre photos de membres Illuminati de Multivers de la folie. Cependant, l’équipe était composée de six membres.

L’un des deux derniers membres était le professeur Charles Xavier / professeur X. Patrick Stewart est revenu pour jouer le personnage en tant que variante, reprenant son rôle du Série X-Men, rendant ainsi toute cette franchise canon à MCU. Dans le film, Xavier était apparemment le chef des Illuminati et avait les mêmes capacités télépathiques que son Films X-Men homologue. Bien qu’il n’y ait aucune mention de Mutants dans le film, l’apparition a laissé un indice subtil sur les plans de Marvel Studios pour les projets à venir basés sur X-Men.

Et le camée final était peut-être le plus excitant, qui a suscité la plus forte réaction dans les salles. Au service des fans avec leurs attentes de longue date, Marvel a présenté John Krasinski en tant que Reed Richards / Mister Fantastic. Reed Richards de Earth-838 dirigeait déjà Fantastic Four et, bien au-delà de ses jours d’origine, était considéré comme l’homme le plus intelligent du monde. Bien que la révélation de Krasinski en tant que Reed Richards n’ait pas duré longtemps à l’écran, elle a amplifié les attentes du prochain Les quatre Fantastiques film.





On ne sait pas ce qu’il adviendra des Illuminati dans le futur de MCU ou dans la chronologie principale de Earth-616. Pourtant, la taquinerie a sans aucun doute ouvert plusieurs options au studio, non seulement pour introduire de nouvelles intrigues, mais également de nouvelles variantes d’autres personnages.

Doctor Strange dans le multivers de la folie est actuellement à l’affiche au cinéma.





