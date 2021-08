Doctor Strange 2 Leak taquine l’arrivée du premier personnage X-Men du MCU?

De tous les films MCU qui se préparent pour une sortie dans l’année à venir, Docteur Strange dans le multivers de la folie promet d’être l’un des plus importants en termes d’impact sur l’avenir de l’univers cinématographique Marvel. Un utilisateur de Twitter nommé @ViewerAnon qui prétend avoir des informations privilégiées sur le projet a divulgué un énorme spoiler possible pour le film. La révélation est qu’une nouvelle équipe de super-héros appelée les Illuminati sera introduite dans Docteur Strange dans le multivers de la folie, une rumeur que nous avons déjà entendue. Mais cela pourrait amener un acteur clé de la X Men Univers dans l’ère Disney des super-héros Marvel.

Dans Marvel Comics, les Illuminati sont composés de certains des esprits les plus grands et les plus avertis de la communauté des super-héros. Plutôt que d’agir comme une équipe pure et simple, les héros préfèrent travailler dans les coulisses à travers des pactes secrets et l’échange d’informations importantes pour désamorcer de manière préventive les événements menaçant le monde. Selon @ViewerAnon, la version des Illuminati qui apparaîtra dans Docteur Strange dans le multivers de la folie comprendra le professeur Charles Xavier, le capitaine Peggy Carter, Balder the Brave, Monica Rambeau et Mordo.

Trois des noms sont déjà apparus dans le MCU. Monica Rambeau (Teyonah Parris) était l’alliée de Wanda Maximoff et la super-héroïne en herbe dans WandaVision. Le capitaine Carter (Hayley Atwell) est apparu sous forme animée dans Marvel’s Et qu’est-ce qui se passerait si…? série une version mondiale alternative de Captain America. L’ajout de Mordo (Chiwetel Ejiofor) serait une surprise, car il semblait être passé du côté obscur à la fin du premier Docteur étrange film, et devait devenir un méchant à part entière lors de sa prochaine apparition dans le MCU.

Pendant ce temps, Balder the Brave est un personnage de Marvel Comics qui est une divinité asgardienne, ainsi qu’un demi-frère et un ami proche de Thor. Mais le plus grand nom sur la liste doit être le professeur Xavier, puisque son ajout à Docteur Strange dans le multivers de la folie signalerait l’arrivée du X Men dans le MCU.

Fait intéressant, Charles Xavier ne sera pas le premier personnage du X Men mythologie de la bande dessinée pour faire partie du MCU. Wanda et son frère Pietro ont fait leurs débuts dans X Men bandes dessinées en tant que membres super-vilains de la Confrérie des Mutants, sous la tutelle de leur père Magneto.

Le MCU a changé la trame de fond de Wanda et de son frère pour effacer toute mention de l’équipe de super-héros mutants puisque la société ne possédait pas les droits sur le principal X Men personnages à l’époque. Mais maintenant que les mutants sont en route et que Wanda est sur le point de jouer un rôle majeur dans Docteur Strange dans le multivers de la folie, il serait logique qu’elle interagisse avec le professeur X, mentor de mutants en difficulté partout, pour l’aider à exploiter ses nouveaux pouvoirs en tant que sorcière écarlate.

Bien sûr, les nouvelles des Illuminati apparaissant dans Docteur Strange dans le multivers de la folie ne doit pas être considéré comme confirmé pour l’instant sur la base de cette seule fuite. Si Xavier se présente, les fans espèrent que le rôle sera repris par Patrick Stewart ou James McAvoy, après cette malheureuse taquinerie de « l’autre » Quicksilver joué par Evan Peters dans WandaVision. Docteur Strange dans le multivers de la folie devrait sortir en salles le 25 mars 2022. Cette nouvelle est originaire d’Inverse.

Sujets : Docteur Strange 2, X-Men