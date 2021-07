Doctor Strange 2 : le scénariste commente les différences entre les deux films

Après avoir présenté au public le monde fascinant et dangereux du multivers dans le MCU à travers la première saison de « Loki », Michael Waldron, scénariste en chef chez Disney + production, a été chargé d’écrire le scénario de « Doctor Strange in the Multiverse of Madness ”.

Dans ce film, nous verrons les nouvelles aventures du sorcier Stephen Strange (Benedict Cumberbatch), qui utilise pleinement ses pouvoirs et mettra en vedette la magie chaotique de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), le duo entrant pleinement dans cette phase. quatre des MCU a à offrir au public.

Vous pourriez aussi être intéressé par: James Gunn parle de l’utilisation de la musique sur le plateau de tournage

En additionnant les événements bouleversants qui se sont produits dans « WandaVision », Michael Waldron prévoit que le film sera comme aucun autre vu dans la franchise, anticipant les différences entre le Stephen Strange du premier opus réalisé par Scott Derrickson et la suite de Sam. Raimi , offrant ses impressions sur le podcast Geek Vibes.

« Le premier film était une histoire d’origine incroyable sur la façon dont il est devenu un sorcier, mais il a déjà vécu tout cela. Il a combattu Thanos et il est à l’autre bout, et il est presque au sommet de ses pouvoirs maintenant. C’est donc un endroit intéressant pour le reprendre », a déclaré Waldron.

Vous pourriez aussi être intéressé par: The Green Knight : le réalisateur révèle ses influences pour le film

Michael Waldron note que travailler aux côtés du réalisateur Sam Raimi a été « l’expérience d’une vie ». «Nous avons passé un bon moment à écrire et à développer la bande l’année dernière, puis à la filmer à Londres à la fin de l’année dernière et au début de cette année, c’était génial. Sam est un réalisateur incroyable et le casting est irréel dans ce film, donc c’était une super balade. » « Doctor Strange in the Multiverse of Madness » sortira en salles le 25 mars 2022.