Doctor Strange 2 : le meilleur guide sur les personnages Marvel et leurs pouvoirs

Sans spoilers, on passe en revue les caractéristiques de Doctor Strange, Scarlet Witch et Wong. C’est ce que vous devez savoir avant de regarder Doctor Strange dans le multivers de la folie !

©IMDBBenedict Cumberbatch joue dans Doctor Strange 2.

Ce 5 mai arrive dans toutes les salles Doctor Strange dans le multivers de la foliele dernier film Univers cinématographique Marvel. Protagonisée par Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen et Benedict Wong, ramènera des personnages familiers comme Doctor Strange, Scarlet Witch et Wong. Cela signifiera également la présentation d’America Chavez, joué par Xochitl Gomez. pas de spoilerson passe en revue l’origine des rôles principaux, en plus de leurs pouvoirs les plus marquants.

+ Le profil des protagonistes de Doctor Strange 2

-Docteur étrange

Benedict Cumberbatch interprète Stephen Étrange. Bien qu’au début nous le voyions comme un chirurgien vaniteux, un terrible accident de voiture lui fait perdre la capacité entre ses mains. Aucun type d’intervention médicale ou de thérapie ne semble fonctionner, alors il décide de s’éloigner de la médecine moderne. Lors d’un voyage au Népal, il rencontre le Sorcier Suprême de la Terre : L’Ancien (Tilda Swinton). Ce personnage vous aide à ouvrir votre esprit, à en apprendre davantage sur le multivers et l’ancienne science de la magie.

En tant que maître des arts mystiques, Docteur étrange il est capable d’exécuter une série de sorts qui créent même des boucliers pour la défense et l’attaque. De plus, il est expert en projection astrale : il peut s’éloigner de son corps et observer les événements sans que personne ne s’en aperçoive. Certains éléments l’aident : il a une cape qui lui permet de léviter et le protège, des anneaux avec lesquels il peut créer des portails pour traverser des distances et entrer dans d’autres royaumes, et l’Œil d’Agamotto avec l’une des Pierres d’Infinité, qui lui permettent de contrôler et modifier le temps.

-Sorcière écarlate

elizabeth olsen est chargé de faire vivre Wanda Maximoff, la femme née en Sokovie. Avec son frère Pietro (Aaron Taylor-Johnson), ont survécu enfants à l’explosion d’un immeuble qui a causé la mort de leurs parents. Des années plus tard, ils se sont portés volontaires pour subir une expérimentation génétique, supervisée par l’un des hommes d’HYDRA, qui leur donnerait des pouvoirs. Ainsi, ils ont obtenu une série de capacités qui ont permis à Wanda de devenir un Vengeur.

En passant par cette expérimentation, le sceptre de Loki qui contenait la pierre mentale à l’intérieur a été utilisé. En ce sens, ses pouvoirs incluent la télékinésie, la manipulation d’énergie et même la capacité de lire les pensées et de provoquer des cauchemars à ceux qui deviennent sa cible. Bien qu’il ait participé à de nombreuses batailles dans les films MCU, ce n’est que dans la série WandaVision qu’il a vraiment été présenté comme Sorcière écarlate avec sa combinaison correspondante et ses compétences de combat importantes.

-Wong

Benoît Wong met sur la peau de wong, l’un des personnages les plus charismatiques du MCU. Il est l’un des sorciers qui s’est formé avec les Maîtres des Arts Mystiques, la ligue engagée à protéger les dimensions terrestres des menaces mystiques. L’Ancien lui a demandé d’aider le docteur Strange dans ses études, car il est capable de manipuler la magie, de lancer des illusions, de pratiquer les arts martiaux et de voyager à travers plusieurs dimensions du multivers.

