Doctor Strange 2 : le caméo de Michael Waldron que vous avez sûrement raté

Doctor Strange in the Multiverse of Madness a un nombre important de personnages du MCU mais il y a aussi de la place pour un camée très spécial. Attention!

©IMDBDocteur étrange

Doctor Strange dans le multivers de la folie est le dernier film Univers cinématographique Marvel qui a réussi à être l’un des films les plus regardés de 2022 et a atteint Disney+ avec une intrigue intéressante où Stephen Strange et America Chavez voyagent à travers le multivers fuyant Scarlet Witch, qui veut s’approprier les pouvoirs de la jeune femme, et ainsi retrouver ses enfants dans une autre réalité et vivre avec eux. Rien ne l’arrêtera !

Le film présente un grand nombre de personnages du MCU tels que Wong, le baron Mordo, le capitaine Carter, Reed Richards, le professeur Xavier, le capitaine Marvel et Clea. L’aventure de Doctor Strange réalisé par sam raimi a un moment pour que chacun de ces personnages brille contre la menace inhérente de Wanda Maximoff qui a été corrompue par le Darkhold et sa magie du chaos est à plein régime.

Une participation spéciale !

Le scénariste du film, Michel Waldrona commenté qu’il était tous les jours sur le plateau de tournage et a dit que c’était «très drôle et surréaliste» participer à un projet de ces caractéristiques qui a conduit à la Univers cinématographique Marvel dans des endroits où je n’étais jamais allé auparavant, comme les touches d’horreur que cette histoire a.

Waldron a également noté, parlant avec Le journaliste hollywoodien, qui a fait une apparition dans le film lors d’une des séquences d’ouverture de cette aventure. Précisément le mariage de Christine Palmer auquel Stephen Strange apparaît comme l’un des invités en raison de la relation étroite qu’il a eue autrefois avec le personnage de Rachel McAdams. Vous pouvez le consulter sur Disney+!

Concernant l’intrigue, l’écrivain a noté: « Tout était surréaliste, mais surtout les jours avec les Illuminati. C’était aussi très excitant de voir Benedict maquillé en zombie, affrontant la puissante sorcière écarlate. Les deux acteurs sont très bons !a remarqué avec enthousiasme et admiration le scénariste qui n’est pas étranger aux histoires de merveille parce qu’il a aussi participé aux livres de Loki.

«Après la fin de Loki, la protection a disparu. Le multivers existe et l’univers MCU en fait désormais partie, vous pouvez donc faire venir des méchants et des personnages d’autres films de Spider-Man, et c’est pourquoi dans le nouveau film Doctor Strange, nos personnages peuvent voyager à travers des réalités alternatives. » a expliqué l’écrivain en référence à la mort de la variante Kang qui protégeait la chronologie sacrée.

