Doctor Strange 2 : La couverture exclusive d’Empire a-t-elle confirmé la terre sauvage ?

Empire Magazine a dévoilé hier les couvertures de son prochain numéro dans les kiosques à journaux, qui présentera le prochain reportage de Marvel Studios sur Doctor Strange dans le multivers de la folie, arrivant en salles le 6 mai. Dans le nouveau film, les autres réalités que Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) ont dévoilées l’année dernière Spider-Man : Pas de retour à la maison sera démoli dans ce que Marvel Studios promet d’être une aventure à sauts de dimensions et imprégnée d’horreur du réalisateur Sam Raimi. Dans le coin supérieur droit de la couverture exclusive des abonnés, illustrée par Chris Malbon, il y a un Tyrannosaurus Rex flottant, qui est la meilleure confirmation à ce jour que Savage Land apparaît dans Doctor Strange dans le multivers de la folie.

Empire

Bien que le 28e film de l’univers cinématographique Marvel, Doctor Strange dans le multivers de la folie promet déjà de nouvelles variantes sauvages de visages familiers, qui sont toutes des conséquences cosmiques pour que Doctor Strange soit si cavalier dans le bricolage de la chronologie, les fans peuvent maintenant avoir la confirmation d’un autre nouveau monde cauchemardesque également.

Depuis un moment maintenant, des rumeurs circulent parmi les paparazzi Marvel selon lesquelles le Savage Land ferait ses débuts en MCU dans Docteur étrange 2. Lorsque la deuxième bande-annonce complète est sortie en février, en un clin d’œil ou vous l’avez manqué, Doctor Strange et America Chavez (Xochitl Gomez) ont été vus traversant un portail dimensionnel semblant être le Savage Land (il y a un dinosaure volant à travers l’arrière-plan un peu comme la couverture d’Empire Magazine, mais l’image est beaucoup moins claire).





Doctor Strange 2 peut présenter la terre sauvage





Studios Marvel

Maintenant, la couverture exclusive des abonnés du prochain numéro d’Empire Magazine montre clairement un dinosaure tombant du portail. Alors que Marvel Studios pourrait décider d’emprunter une voie différente et d’introduire quelque chose de similaire à Savage Land, il y a plus d’un personnage à venir dans la liste à venir de Marvel qui est étroitement associé à Savage Land, y compris les Eternals, Devil Dinosaur et peut-être Skaar— et cela n’atteint même pas les histoires de mutants qui se croisent avec le lieu. Avec le retour de Sir Patrick Stewart en tant que professeur X, il n’est pas tout à fait impossible qu’il puisse trouver son ennemi de longue date Magneto (Sir Ian McKellen) vivant dans le pays sauvage comme il le fait à un moment donné dans les bandes dessinées.





Mais qu’est-ce que la Terre sauvage ? Et où est-ce? Savage Land de Marvel Comics est apparu pour la première fois sous le nom de The Land Where Time Stands Still en 1941 Bandes dessinées mystérieuses Marvel # 22 et a été rapidement oublié pour une bonne raison, gagnant son surnom familier dans X Men #10 par Stan Lee, Jack Kirby, Chic Stone et Sam Rosen. Dans les bandes dessinées, la Terre sauvage est une terre préhistorique (créée par des extraterrestres, oui, c’est exact) basée dans l’Antarctique froid, et bien qu’il fasse froid à l’extérieur, il fait tellement chaud à l’intérieur.

Doctor Strange dans le multivers de la folie ne mettra pas seulement Cumberbatch en vedette dans Strange et Gomez en Amérique, mais également Elizabeth Olsen dans Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch, Rachel McAdams dans Christine Palmer, Benedict Wong dans Wong et Chiwetel Ejiofor dans Karl Mordo. Le film sortira le 6 mai 2022.









