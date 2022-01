Doctor Strange 2 Image trouve Wong en difficulté

Une nouvelle image de la prochaine incursion dans l’univers cinématographique Marvel, suite Docteur Strange dans le multivers de la folie, trouve le personnage de Benedict Wong, Wong, en grande difficulté. Montré dans des chaînes magiques et semblant ensanglanté et battu, cette nouvelle image de Wong, qui occupe notamment maintenant le poste de The Sorcerer Supreme, a fait ses débuts par USA Today et offre juste un aperçu du drame de vie ou de mort qui s’abattra sur le docteur Strange et ses potes.





Benedict Wong, qui a fait ses débuts dans le MCU en tant que Wong en 2016 Docteur étrange, a lentement assumé un rôle plus important dans la franchise. Spider-Man: No Way Home a révélé qu’en raison du fait que Stephen Strange a été « biffé » par Thanos, Wong est maintenant le sorcier suprême, et il a clairement été occupé depuis qu’il a reçu ce manteau. Le personnage est jusqu’à présent apparu dans les goûts de Shang-Chi et la légende des dix anneaux, avec Wong censé devenir quelque chose qui s’apparente à Nick Fury, figurant dans des camées à travers la sortie MCU.

Docteur Strange dans le multivers de la folie est réalisé par le célèbre cinéaste Sam Raimi à partir d’un scénario écrit par Jade Bartlett et Michael Waldron, et explorera davantage le multivers qui a été déclenché grâce aux événements de Spider-Man : Pas de chemin à la maison et dans la série Disney+ Loki. Détails entourant Docteur Strange dans le multivers de la folie restent un mystère Marvel bien gardé à l’heure actuelle, mais la bande-annonce récente a révélé que l’histoire impliquera Elizabeth Olsen dans le rôle de Wanda Maximoff AKA Scarlet Witch, Chiwetel Ejiofor dans le rôle de Karl Mordo, Benedict Wong dans le rôle de Wong, Rachel McAdams dans le rôle de Christine Palmer et les débuts de Xochitl Gomez en tant qu’America Chavez aux côtés du retour de Benedict Cumberbatch en tant que maître des arts mystiques.









La première (et jusqu’à présent la seule) bande-annonce de Doctor Strange dans le multivers de la folie a également révélé que la version sombre de Doctor Strange, qui a été introduite dans la série animée Disney + Et qu’est-ce qui se passerait si…? figurera également dans le film. Variante du bon docteur qui s’est livré à la dimension sombre, cette version de Strange devrait agir comme l’un des méchants de la pièce, ce qui signifie que notre docteur Strange aura besoin de toute l’aide possible.

Ainsi, aux côtés de Wong et d’America Chavez, le docteur Strange pourrait se tourner vers un allié inattendu, lui-même. Entrevus dans les images, certains produits récemment sortis nous ont donné notre meilleur aperçu de Defender Strange, qui est probablement une autre variante de Doctor Strange et vient d’un univers dans lequel il est membre de l’équipe de super-héros, The Defenders. Afin de se battre lui-même, ainsi que la sorcière écarlate, le baron Mordo et la bête interdimensionnelle Gargantos, il semble que le docteur Strange Prime se tournera vers la folie du multivers pour obtenir de l’aide.





Docteur Strange dans le multivers de la folie devrait sortir aux États-Unis le 6 mai 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU.





