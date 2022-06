Doctor Strange 2 : Hayley Atwell parle de sa performance en tant que Capitaine Carter

MERVEILLE

L’actrice qui est apparue pour la première fois dans Captain America est revenue avec un camée. Comment était-ce d’amener votre personnage de What If à l’écran ?

©MerveilleHayley Atwell a joué le capitaine Carter dans Doctor Strange 2.

La Univers cinématographique Marvel commencé à donner des indices sur multivers il y a longtemps Cependant, ce n’est qu’à la première de séries comme WandaVision Oui Loki que la franchise de super-héros a osé se plonger dans le sujet. Mais avec Et qu’est-ce qui se passerait si…? Enfin, l’idée folle et intéressante s’est concrétisée. C’est ainsi que nous avons découvert des personnages comme Capitaine Carter. Oui Doctor Strange dans le multivers de la folie Il n’a fait que les réaffirmer !

En 2021, Spider-Man : Pas de retour à la maison a donné les clés parfaites pour comprendre le fonctionnement de ce concept. Alors que le docteur Strange perdait le contrôle d’un sort, la société de Kevin Feige a trouvé l’occasion idéale de ramener Tobey Maguire et Andrew Garfield dans le rôle de Peter Parker. Mais cela ne s’est pas arrêté là, c’était le début d’un chemin important : cela a été démontré par la suite mettant en vedette Benedict Cumberbartch et Elizabeth Olsen.

L’incorporation de nouveaux personnages a servi à ce que les Avengers qui ont combattu dans Avengers : Fin de partie se retrouver à l’écran et mener une bataille sur le multivers. De cette façon, ils ont exploré d’autres dimensions qui ont permis de montrer de nouvelles versions de rôles déjà connus. C’est donc arrivé avec Hayley Atwellqui s’est mise dans la peau de Captain Carter après sa présentation dans la série animée Disney+.

Après le camée qui a fait sensation, l’actrice a finalement tout raconté sur son incorporation en dialogue avec Awesome Con 2022. Avez-vous déjà pensé que son rôle de Peggy pourrait-elle se transformer en super-héroïne ? Atwell a maintenu : «J’imagine mon jeune moi entendre ça et s’évanouir. On ne s’attendait pas à ce que cela se produise parce que Marvel n’était pas ce qu’elle est maintenant. Captain America : The First Avenger a commencé à construire cette nouvelle phase du MCU. Donc il y avait toujours un risque”.

Il a également conclu : «Quand un acteur fait son travail, il y a tellement d’autres facteurs en jeu qu’on ne sait jamais comment il va être reçu. Donc, quand nous l’avons tourné, je me suis dit: ‘D’accord. Je vais juste travailler.’ Et j’ai adoré l’expérience. Les films nous appartiennent et chacun décide de ce qu’il signifie pour soi. Nous nous sommes mis en tête de faire quelque chose qui donnerait du fil à retordre au public et les voilà, des années plus tard, toujours dans l’expérience.”.

