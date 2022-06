Doctor Strange 2 est disponible en streaming sur Disney+ à partir d’aujourd’hui

Si vous Docteur étrange 2 Si vous ne l’avez pas encore vu mais que vous avez un abonnement Disney Plus, vous avez de la chance : Le merveille-Le film avec Benedict Cumberbatch peut désormais également être visionné en streaming. À partir d’aujourd’hui, le 22 juin, il est disponible sur Disney +.

Doctor Strange 2 : In the Multiverse of Madness est disponible sur Disney+ à partir d’aujourd’hui

C’est de cela qu’il s’agit : Un des derniers films de l’univers cinématographique Marvel (MCU) peut désormais être diffusé depuis le confort de votre foyer. « Marvel’s Doctor Strange 2 » ou « Doctor Strange dans le multivers de la folie ». à partir d’aujourd’hui sur Disney+ à l’élimination. Bien sûr, vous avez besoin d’un abonnement pour cela, mais rien d’autre.

Quand Doctor Strange 2 arrive-t-il sur Disney+ ?

À compter d’aujourd’hui, le 22 juin 2022 Doctor Strange 2 peut être diffusé sur Disney +.

Doctor Strange 2 est sorti en salles il y a tout juste un mois et demi. Cela dit, il n’a pas fallu longtemps à Disney pour ajouter son propre film Marvel au calendrier de diffusion. Compte tenu de la pandémie de coronavirus en cours, ce n’est peut-être pas si surprenant. Beaucoup de gens réfléchissent probablement encore attentivement au film pour lequel il vaut la peine de risquer la contagion – ce qui n’est généralement pas le cas avec le flux pratique à la maison.

« Doctor Strange 2 » de Marvel fournit le en attendant déjà 28e film MCU dar. Il sert non seulement de Suite du premier Doctor Strangemais bien sûr s’intègre également dans le reste de la structure cinématographique des méga blockbusters. Sam Raimi dirige cette foisqui entre autres pour Films similaires à Dance of the Devils, Army of Darkness et Drag me to Hell responsable. En conséquence, il entre dans Doctor Strange 2 est aussi étonnamment effrayant et farfelu à.

Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans notre Critique du film 45secondes.fr de Doctor Strange 2 lis:

Que se passe-t-il dans le film ? Le multivers s’effondre et le docteur Strange doit le réparer d’une manière ou d’une autre. L’intrigue est après les événements d’Avengers : Endgame et Spider-Man : No Way Home réglée et tire du plein. Cela signifie: Grâce au thème multivers peut-on « Doctor Strange 2 » avec toutes sortes d’apparitions d’invités et de surprises leur lancer – dont la plupart ont malheureusement déjà été révélés dans les bandes-annonces.

Allez-vous regarder Doctor Strange 2 sur Disney Plus ? Ou, si vous le connaissez déjà : que pensez-vous du film ? Dites le nous dans les commentaires.