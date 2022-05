Doctor Strange 2 efface le box-office du week-end et gagne 450 millions de dollars dans le monde

Marvel l’a encore fait avec une ouverture incroyable pour Doctor Strange dans le multivers de la folie. La suite attendue a débuté avec un transport national de 185 millions de dollars, une ouverture incroyable qui a déjà fait du film le troisième film le plus rentable de l’année. En tenant compte des bénéfices du film à l’étranger, Docteur étrange 2 a déjà récolté la somme impressionnante de 450 millions de dollars. Bien sûr, cela met Dans le multivers de la folie dans la place n ° 1 au box-office de loin, car le n ° 2 n’était même pas proche.

Le long métrage animé Les méchants tombe à la deuxième place lors de son troisième week-end en salles, mais cela survient après avoir occupé la première place pendant deux week-ends consécutifs. Ce film a rapporté 9,7 millions de dollars sur le marché intérieur, ajoutant à sa récolte de 57,5 ​​millions de dollars en trois week-ends. Les critiques du film ont également été plutôt fortes et le réalisateur Pierre Perifel a exprimé le désir de faire une suite.

Sonic le hérisson 2 est n ° 3 au box-office pour le week-end après avoir établi certains de ses propres records. Il s’agit de l’adaptation de jeu vidéo la plus rentable de tous les temps, dépassant le succès de l’original acclamé sorti juste avant l’ère de la pandémie. Le Sonique suite a réclamé 7,1 millions de dollars supplémentaires aux États-Unis et au Canada, ce qui porte son transport intérieur total à 170 millions de dollars.

Fantastic Beasts 3 tient toujours après une première décevante





La suite à gros budget Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore est arrivé au 4e rang avec 3,9 millions de dollars. Son transport intérieur total s’élève désormais à 86 millions de dollars avec son quatrième week-end en salles, soit environ 100 000 dollars de moins que ce que Docteur étrange 2 vient d’être créé avec. Dans le monde entier, il a rapporté 363,7 millions de dollars au total, mais les chiffres sont bien en deçà de ce que Warner Bros. avait espéré avec le Harry Potter fonctionnalité de franchise. Des critiques mitigées et un boycott des fans de Johnny Depp ont peut-être contribué aux ventes de billets décevantes.

Vous devez donner du crédit au dormeur Tout partout tout à la fois, qui occupe la cinquième place après sept week-ends en salles. Il n’a pas été commercialisé aussi lourdement que les films à gros budget qui l’entourent au box-office, mais le bouche à oreille associé à de bonnes critiques a continué d’attirer les cinéphiles pour voir le film chaque week-end. Il a retiré 3,3 millions de dollars pour atterrir à 41,5 dollars au total sur le marché intérieur. Pas mal pour un film avec un budget de 25 millions de dollars qui a été en concurrence avec des films aussi prestigieux.

Vous pouvez lire des informations plus détaillées sur le box-office sur The Numbers et vous pouvez voir la liste complète des 10 meilleurs pour le box-office national pour le week-end ci-dessous.

Doctor Strange dans le multivers de la folie – 185 millions de dollars Les méchants – 9,7 millions de dollars Sonic le hérisson 2 – 7,1 millions de dollars Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore – 3,9 millions de dollars Tout partout tout à la fois – 3,3 millions de dollars L’homme du nord – 2,7 millions de dollars La cité perdue – 2,5 millions de dollars Le poids insupportable du talent massif – 1,5 million de dollars Mémoire – 1,2 million de dollars Père Stu – 800 000 €





