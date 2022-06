Doctor Strange 2 Disney + Premiere surpasse Eternals

Doctor Strange dans le multivers de la folie continue de gagner de l’argent au box-office, mais le film est également désormais disponible à regarder à la maison sur Disney +. Le dernier film de la phase quatre du MCU a été ajouté au streamer le 22 juin et a connu cinq premiers jours très réussis sur la plateforme. Selon le suivi de l’audience en streaming Télévision samba, Multivers de la folie a été regardé par 2,1 millions de foyers américains au cours de ses cinq premiers jours sur Disney+. La Docteur étrange la suite a vu des numéros de première similaires à Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, et a fini par surpasser les cinq premiers jours de streaming de Éternels. L’épopée Chloe Zhao a été regardée par 2 millions de foyers lorsqu’elle a été ajoutée à Disney + en janvier, un nombre qui Multivers de la folie dépassé de 5 %.

La Multivers de la folie Le numéro de première est encore plus impressionnant si l’on considère que le film a été ajouté à Disney + le même jour que le Obi Wan Kenobi final. Samba TV indique le nombre de téléspectateurs sur cinq jours pour le sixième et dernier épisode de Kénobi était de 1,8 million de foyers, ce qui signifie qu’il y avait probablement beaucoup de chevauchement entre les téléspectateurs de la Guerres des étoiles séries et Multivers de la folie. La Kénobi finale a fini par surpasser la finale de son Guerres des étoiles prédécesseur Le livre de Boba Fett de 20%, mais Obi-Wan n’en avait pas assez pour renverser Doctor Strange en tant que héros le plus regardé du 22 au 27 juin.

Multivers de la folie gagne toujours de l’argent malgré le fait qu’il soit sur Disney +

Même si Multivers de la folie peut maintenant être regardé à la maison, le public se rend toujours au théâtre pour vivre l’aventure époustouflante sur grand écran. Le week-end dernier était la huitième sortie du film, et il était encore en mesure de récolter 1,7 million de dollars sur le marché intérieur. Ce total n’était pas suffisant pour garder Multivers de la folie dans le top cinq du week-end, mais c’est bien plus que ce que les deux Shang-Chi et Éternels faites après leur ajout à Disney+. Shang-Chi a été créée sur le streamer le 12 novembre 2021 et a fini par gagner seulement 225 000 € au box-office ce week-end. Pour Éternelsil n’a rapporté que 21 000 € le week-end après son passage à Disney +, mais ces deux films étaient beaucoup plus profonds dans leurs sorties en salles que Multivers de la folie.





Il est intéressant que Disney ait décidé d’ajouter Multivers de la folie à son streamer quand il l’a fait, car il a attendu la 11e semaine de sortie des deux Shang-Chi et Éternels avant de rendre ces films disponibles sur Disney +. La Maison de la souris a peut-être voulu capitaliser sur le succès du film de Sam Raimi le plus rapidement possible au lieu d’attendre jusqu’à la mi-juillet lorsque Thor : Amour et tonnerre et le Mme Marvel la finale sera à l’honneur.

Pour l’avenir, si Amour et tonnerre est mis sur Disney + avant son huitième week-end de sortie, cela signifierait une éventuelle première en streaming le 24 août, le même jour que le deuxième épisode de She-Hulk : avocate. Ce serait également la semaine avant la première de la série de Andordonc Disney voudra peut-être mettre le quatrième Thor filmez en streaming avant de doubler avec Marvel et Guerres des étoiles contenu tout au long du mois de septembre. Avec seulement trois épisodes restants de Mme Marvel, la deuxième moitié de juillet sera le calme avant le retour de la tempête de contenu cet automne.