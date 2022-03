Doctor Strange 2 dévoile de nouvelles images de ses protagonistes

Marvel Studios vient de dévoiler quatre nouvelles images de son prochain film »Doctor Strange dans le multivers de la folie ». Le producteur nous a donné quatre nouveaux aperçus de ce à quoi ressembleront les protagonistes de cette histoire, en pouvant voir Doctor Strange, Wanda Maximoff, Wong et le nouveau personnage qui fera ses débuts dans ce film, America Chavez. Bien que les images ne fournissent pas beaucoup d’informations puisque la plupart d’entre elles on ne voit les personnages que de leur torse vers le haut, on peut voir America Chavez courir comme si elle était prise au milieu de l’action. Cependant, de nombreux fans ont été déçus par le peu d’informations fournies jusqu’à présent sur l’intrigue de « Doctor Strange 2 », qui semble être gardée sous clé par la société.

Avec le retour de sam raimi réalisé par un film de super-héros et écrit par Michael Waldron, « Doctor Strange in the Multiverse of Madness » suivra les événements de « Spider-Man: No Way Home », qui a fait ses débuts en décembre et a remporté un grand succès au box-office. Le nominé aux Oscars pour « Le pouvoir du chien », Benedict Cumberbatch reviendra à son rôle de Strange, qui a ouvert par inadvertance la porte à la libération du multivers dans « No Way Home », révélant d’autres versions de Peter Parker des précédents films Spider-Man, il est donc prévu que » Doctor Strange 2 » ‘ explorera également ce concept.

Cumberbatch a assuré que cette suite de son personnage serait tout aussi réussie que »No Way Home ». »Elle sera plus ambitieuse que Spider-Man. J’ai mis mon drapeau dans le sable » a-t-il déclaré dans une interview.

Bien qu’il reste un peu plus d’un mois pour voir si cela est vrai, il y a diverses rumeurs sur Internet à propos des personnages des épisodes précédents qui apparaîtront ou non dans » Doctor Strange in the Multiverse of Madness ». Ce qui a été confirmé, c’est que l’acteur Patrick Stewart reviendra pour ce film, et bien qu’on ne sache pas quel personnage il jouera, il est déjà connu pour jouer le professeur X dans les films »X-Men ».

Tous les regards sont également tournés vers le cinéaste, puisque « Doctor Strange 2 » sera son premier long métrage en près d’une décennie. Sam Raimi a réalisé chaque film de la trilogie originale de Spider-Man, mettant en vedette Tobey Maguire, succédant au réalisateur original Scott Derrickson, qui a abandonné après avoir cité des différences créatives.

Avec un casting composé de elizabeth olsenChiwetel Ejiofor, Michael Stuhlbarg, Benedict Wong et Rachel McAdams, » Doctor Strange in the Multiverse of Madness » ouvre en salles le 6 mai.

