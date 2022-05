Doctor Strange 2 devient le troisième film le plus rentable de l’année

Doctor Strange 2 a une fois de plus été un énorme succès pour Marvel, remportant la quatrième plus grande ouverture de MCU dans le processus.

Doctor Strange dans le multivers de la folie a peut-être reçu des critiques mitigées de la part des critiques pour être une autre aventure Marvel fortement interconnectée, mais cela n’a pas fait la moindre différence en ce qui concerne le classement du film au box-office à la fin de son premier week-end. Comme prévu, la première sortie en salles de Marvel de 2022 a vu toute la concurrence au box-office mondial pour revendiquer le plus grand week-end d’ouverture de l’année à ce jour et est déjà le troisième film le plus rentable de l’année avec 450 millions de dollars, selon Box Bureau Mojo. Le total lui donne également la quatrième ouverture la plus élevée pour un film MCU.

FILM VIDÉO DU JOUR

Le sombre voyage de Sam Raimi dans le multivers Marvel avec Doctor Strange a doublé les recettes du week-end d’ouverture de Le Batman, et dépassera probablement le total brut de ce film au cours de la semaine prochaine, ce qui prouve que malgré les plaintes constantes concernant les films Marvel qui dépendent trop du public ayant déjà regardé les films précédents, et maintenant les émissions de télévision Disney +, avant de se plonger dans de nouveaux films. Avec Thor : Amour et tonnerre arrivant dans seulement deux mois, ce sera certainement un résultat encourageant pour les studios Marvel.

Multivers de la folie apporte avec lui les liens habituels vers les films Marvel passés, poursuivant l’histoire de Strange de Spider-Man : Pas de retour à la maisonincorporant des fils d’histoire de Avengers : Fin de partie et 2016 Docteur étrange. Cependant, cette fois-ci, pour la première fois, le film a également des liens étroits avec un certain nombre de séries Disney + telles que WandaVision, et si… ? et Loki. Cela signifie que pour tirer le meilleur parti du film, il est préférable de connaître plus que les sorties en salles de Marvel à partir de maintenant.





Doctor Strange dans le multivers de la folie sera le prochain film à 1 milliard de dollars de Marvel





Studios Marvel

Il semble que chaque fois que Marvel Studios sort un autre énorme succès au box-office, on a le sentiment qu’ils ne pourront plus le faire correspondre. Avengers : Fin de partie a battu tant de records et a agi comme une sorte de conclusion à l’histoire du MCU à ce moment-là, amenant beaucoup à croire qu’il serait difficile pour les futurs films d’être aussi populaires. Puis vint Spider-Man: loin de chez soice qui prouve que Fin du jeu n’était en aucun cas la fin de l’histoire. Une pandémie mondiale plus tard, et Spider-Man : Pas de retour à la maison a montré un mépris flagrant pour Covid et s’est retrouvé à apporter presque-Fin du jeu nombre d’audience comme l’un des films les plus rentables de tous les temps.





À présent Doctor Strange dans le multivers de la folie est apparemment en train de recommencer. Bien qu’il soit peu probable que le film atteigne les sommets de Pas de retour à la maison, il va presque certainement devenir le premier film à 1 milliard de dollars de l’année, et ce sans être sorti en Russie et dans certains pays qui l’ont interdit pour le contenu LGBTQ+. Avec beaucoup d’intérêt pour la direction que prend le multivers de Marvel et le film promettant un certain nombre de rôles de camée, y compris le retour de Patrick Stewart en tant que professeur X, il semble que les fans du MCU soient plus que prêts à plonger plus profondément dans l’inconnu, ce qui est tout aussi bien que Marvel Studios ne prévoit pas de s’arrêter de si tôt.





Amber Heard dit que Johnny Depp a agressé Kate Moss lors d’un témoignage au procès

Lire la suite





A propos de l’auteur