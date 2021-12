Doctor Strange 2 dans le multivers de la bande-annonce de la folie à venir avant la fin de l’année: rapport

Chaque fan de Marvel se souvient des quatre douzaines de dates de sortie potentielles suggérées pour le premier et le dernier Spider-Man : Pas de chemin à la maison bande-annonce qui s’est avérée fausse, et maintenant nous ne nous soucions plus de cela. Les rumeurs commencent quant à la date du premier aperçu du prochain film de Marvel Docteur Strange dans le multivers de la folie arrivera.

Oui, c’est là où nous en sommes en ce moment, donc c’est tout aussi bien des rapports récents l’ont dit ainsi que la bande-annonce de la série Disney + Chevalier de la lune en route avant la finale de Oeil de faucon, nous devrions également voir le Docteur étrange bande-annonce avant la fin de l’année.

VIDÉO DU JOUR

Bien que cela semble normalement un peu exagéré compte tenu du récent remaniement de Disney de leur prochaine liste de Marvel Studios, nous ne verrons pas Docteur Strange’film à venir jusqu’en mai, la rumeur est venue via Fuites sur grand écran sur Twitter, qui a un bilan raisonnable pour ce genre de chose. En réponse à un message dans lequel quelqu’un suggérait qu’il était peu probable que nous obtenions un Docteur étrange bande-annonce jusqu’à l’année prochaine, BSL a répondu en disant: « Vous obtenez la bande-annonce de MOM avant la fin de l’année. Ne t’inquiète pas. »

Bien que cela semble une position assez sûre, se souvenant à quel point Marvel a quitté ses bandes-annonces « à venir bientôt », et ajoutant le fait que Docteur Strange dans le multivers de la folie a des liens étroits avec Spider-Man : Pas de chemin à la maison, qui ne sort que cette semaine, Marvel sortira-t-il vraiment la bande-annonce avec Pas de chemin à la maison n’avoir été au cinéma que quelques semaines ? Nous n’avons évidemment pas trop de temps à attendre pour savoir à quel point cette suggestion est exacte ou si nous sommes sur le point de recommencer quelques mois de jeux de devinettes.





Docteur Strange dans le multivers de la folie est un autre film Marvel avec de nombreux liens avec les entrées précédentes de la série et avec des croisements de personnages à l’intérieur du MCU, ce qui en fait, comme le dit la star Benedict Cumberbatch lui-même, « très occupé ». Si l’on en croit les rapports les plus récents, il n’a certainement pas tort. Il est bien documenté qu’Elizabeth Olsen reprendra son rôle de Scarlet Witch dans le film, bien que le rôle qu’elle jouera ne soit pas clair après la fin de Wandavision, et nous avons également l’introduction d’America Chavez, joué par le nouveau venu du MCU, Xochitl Gomez. Les rapatriés confirmés Benedict Wong, Rachel McAdams et Chiwetel Ejiofor, qui feront enfin un retour pour payer leur Docteur étrange scène post crédit – qui a dit que Marvel aime jouer le jeu long ?





Si cela ne suffisait pas, de nouvelles rumeurs ont également suggéré des apparitions de Loki de Tom Hiddleston, Oeil de fauconde Clint Barton et Kate Bishop et murmure que le multivers pourrait créer des variantes des anciens personnages de Marvel, et nous ne savons même pas encore qui sera le principal antagoniste du film, avec un ensemble de puzzle révélant une image de l’entité Shuma-Gorath, tandis qu’une œuvre d’art officielle divulguée à partir d’un ensemble LEGO a suggéré que ce serait en fait Gargantos qui causerait des problèmes au bon docteur et à ses alliés. Film très chargé en effet, semble-t-il.

Qu’une bande-annonce, avant l’aube du Nouvel An ou après, aidera réellement à clarifier tout cela ou simplement à poser plus de questions est quelque chose que nous attendrons de découvrir avec impatience – évidemment après que nous avons traité Spider-Man : Pas de chemin à la maison qui sortira plus tard la semaine prochaine. Docteur Strange dans le multivers de la folie sortira en salles le 6 mai 2022.







Shang-Chi reviendra-t-il dans Doctor Strange dans le multivers de la folie ?

Shang-Chi reviendra-t-il dans Doctor Strange dans le multivers de la folie ? Shang-Chi et la légende des dix anneaux sont sortis et promettent que Shang-Chi et les dix anneaux reviendront bientôt. Sera-ce dans Doctor Strange 2 ?

Lire la suite





A propos de l’auteur