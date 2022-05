Doctor Strange 2 conjure 800 millions de dollars pour surpasser Batman en tant que film le plus rentable de l’année

Doctor Strange dans le multivers de la folie allait toujours être un concurrent pour le film le plus rentable de l’année, et alors que le film dépasse 800 millions de dollars au box-office mondial, il a dépassé Le Batman comme le plus grand film de l’année à ce jour. Maintenant dans sa troisième semaine de sortie, le Docteur étrange La suite continue de dominer le box-office, ce qui signifie que Marvel Studios a un autre film potentiel d’un milliard de dollars entre les mains. Même si le film termine sa course du mauvais côté de la barre dorée du milliard de dollars, il a toujours dépassé tous les autres films sortis cette année, et en fait tous les films sortis depuis le début de 2020.

Pour mettre davantage en perspective la situation actuelle du film, si nous devions l’inclure dans les sorties de films de 2019, avant que la pandémie de Covid ne cause tant de problèmes pour les sorties cinématographiques, Doctor Strange dans le multivers de la folie figurerait toujours dans le Top 10 des films de l’année. Pour ceux qui ont dit que Marvel Studios n’avait aucun plan pour la phase 4 du MCU, cela ne semble pas faire de différence en ce qui concerne les recettes au box-office.

Le plus grand défi Docteur étrange 2 a dû faire face à la dépendance du public à l’écart des émissions publiées par Disney + comme Wanda Vision. Alors que le MCU se développe avec une demi-douzaine d’émissions télévisées diffusées chaque année aux côtés de leurs films, les fans ont beaucoup à suivre pour apprécier pleinement la tapisserie tissée par Marvel sur grand et petit écran. Jusqu’à présent, il semble que le public soit plus que disposé à faire l’effort de le faire.

Thor: Love and Thunder cherchera à voler la couronne du docteur Strange cet été





Studios Marvel

Alors que Doctor Strange a dépassé ce week-end Le Batman pour être le plus grand film de l’année à ce jour dans le monde, Marvel Studios est sur le point de lancer un autre film massif qui pourrait bien voir le règne de Doctor Strange au box-office écourté. Thor : Amour et tonnerre arrive en juillet, et avec l’arrivée de la nouvelle bande-annonce demain, la machine à battage médiatique est sur le point de passer à la vitesse supérieure pour pousser la prochaine sortie du film Marvel vers les cieux.

Bien sûr, Thor n’est pas le seul grand film à venir qui pourrait se battre pour la première place, car le mois prochain apporte Jurassic World : Dominion aux théâtres. Comme l’aboutissement de la Monde jurassique trilogie, le film est déjà avec de fortes chances de surpasser les deux films Marvel au box-office, mais avec l’attrait supplémentaire du retour de l’original parc jurassique étoiles Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum, Domination va dominer le box-office dans les semaines à venir.

Les deux dernières années étant sans beaucoup de grandes sorties à succès, le roulement continu de certains succès de cet été est exactement ce dont les théâtres ont besoin pour stimuler ce qui a été une terrible décennie jusqu’à présent pour eux. Une chose est certaine cette année, c’est que même si tous les films ne fonctionnent toujours pas comme avant, les films qui sortent les gros canons le font avec style.





