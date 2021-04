Doctor Strange 2: Confirmez l’état actuel de la production

À sa sortie en 2016, le premier opus de « Doctor Strange » a été rapidement accepté par les fans de MCU, qui ont chaleureusement accueilli Benedict Cumberbatch et son portrait de sorcier suprême et malgré son succès au box-office et devant le Critically, sa suite a mis beaucoup de temps à atteindre le public.

Le réalisateur Scott Derrickson aurait quitté le projet en raison de fortes différences créatives avec Marvel Studios, ce qui a conduit Sam Raimi à prendre le relais et au moment où la production commençait à décoller, l’épidémie de Covid-19 aurait sérieusement perturbé le tournage.

Comme si cela ne suffisait pas, Elizabeth Olsen, l’une des co-stars du film, a dû terminer son travail avec la série «WandaVision» avant de pouvoir rejoindre le film, qui s’intitulera «Docteur étrange dans le multivers de la folie» , Début de son tournage en décembre dernier.

Après tous ces revers, tout semble indiquer que le film est sur le point d’achever son tournage. Lors d’une récente interview avec The Undefeated, Kevin Feige, président de Marvel Studios, a confirmé que l’équipe en était à la dernière semaine de production.

Feige mentionne qu’il est à Londres en ce moment pour la fin de la production, c’est pourquoi il porte l’une de ses casquettes de studio traditionnelles, bien que celle-ci en particulier soit une toute nouvelle pour le film.

Il a également profité de l’occasion pour saluer le travail d’Elizabeth Olsen, qui a immédiatement commencé à travailler sur le film juste après avoir terminé son travail sur « WandaVision ». Elle et Cumberbatch sont rejoints par Chiwetel Ejiofor et Rachel McAdams, qui reviennent sous le nom de Mordo et Christine Palmer, ainsi que la nouvelle présence de Xochitl Gomez, qui fera ses débuts sous le nom d’America Chavez.

« Doctor Strange in the Multiverse of Madness » mettra également en vedette le compositeur Danny Elfman, qui a déjà travaillé avec Raimi sur sa trilogie « Spider-Man » et sur le film de 1990 « Darkman ». Sa première est prévue le 23 mars 2022.