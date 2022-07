Doctor Strange 2 : Comment Tony Stark a amélioré la réalité des Illuminati

Même avec de nombreuses rumeurs qui pointaient vers son apparence, Tony Stark / Hombre de Hierro n’a pas eu de camée dans le dernier épisode de »Doctor Strange dans le multivers de la folie », cependant, son influence n’est pas passée inaperçue pour l’intrigue du film. Le producteur Richie Palmer a parlé d’une interview sur la façon dont Tony Stark a un lien fort avec la Terre-838, l’univers dans lequel Stephen Strange rencontre les Illuminati.

« Le film se déroule dans un monde où Ultron fonctionnait comme Tony Stark l’avait prévu dans ‘L’ère d’Ultron' », a déclaré Palmer. Dans ce monde, Stark a réussi à déchiffrer Ultron et a réussi à obliger quiconque souhaitait se retirer à le faire sans aucun problème. Par exemple, on dit que sur Terre 838, Wanda a pu avoir la vie qu’elle voulait et méritait avec ses enfants.

Dans le film, on peut voir comment cette Terre est la patrie des Illuminati, un groupe de super-héros qui doivent prendre « les décisions difficiles » pour défendre l’univers. L’équipe d’origine était composée du professeur X / Charles Xavier (Patrick Stuart), M. Fantastico / Reed Richards (Jean Krasinski), Black Bolt / Blackagar Boltagon (Mont Anson), Capitaine Carter / Peggy Carter (Hayley Atwell), Capitaine Marvel / Maria Rambeau (Lashana Lynch) et Docteur Strange (Benedict Cumberbatch).

Cependant, après être tombés sous l’influence du Darkhold et avoir accidentellement détruit un autre univers, les Illuminati ont secrètement exécuté le docteur Strange en partant du principe qu’il était mort en combattant Thanos. Baron Mordo / Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor) devient ensuite Sorcier Suprême et prend sa place dans les Illuminati.

De retour à Iron Man, des rumeurs selon lesquelles l’acteur Tom Cruise apparaîtrait comme Superior Iron Man dans la tranche ont commencé à circuler depuis qu’il a été confirmé que le film explorerait des réalités alternatives et inclurait des versions classiques d’autres héros de l’univers cinématographique Marvel. Cela a ensuite été démystifié et il semble qu’il n’y ait jamais eu de plans concrets pour inclure Cruise dans le film.

Alors que nous manquons tous la performance de Robert Downey Jr. Comme Iron Man après sa performance finale dans »Avengers : End Game », il semble que l’héritage du personnage soit toujours présent dans chacun des nouveaux films, même sans la participation de l’acteur en tant que tel.

Dirigée par sam raimi et écrit par Michel Waldron, » Doctor Strange in the Multiverse of Madness » est une suite hybride de » Doctor Strange » de 2016 et » Avengers: Endgame » de 2019, ainsi que de la série Disney + » WandaVision ». Actuellement, le film est entièrement disponible sur la plateforme de streaming de Disney.