Doctor Strange 2 a une sécurité de niveau Endgame sans projections de presse préalables

Marvel Studios a déployé beaucoup d’efforts pour tenter de garder les secrets de Doctor Strange dans le multivers de la folie intact. Il semble que le prochain film MCU aura le même niveau de sécurité que Avengers : Fin de partie pour s’assurer qu’il n’y a pas de fuites avant la sortie du film le 6 mai. Il a été rapporté qu’il n’y aurait pas de projections complètes du film avant la première à Hollywood, qui devrait avoir lieu quatre jours avant l’ouverture mondiale du film.

Jusqu’à présent, il y a eu beaucoup de rumeurs… et nous voulons dire BEAUCOUP de rumeurs… sur qui peut ou non apparaître dans le film, qui est le méchant, comment cela se terminera et ce que cela signifie pour l’avenir du MCU. Bien sûr, il y a très peu de choses confirmées, mais il est prudent de supposer que certaines théories s’avéreront correctes et que d’autres seront loin de la vérité. De la part de Marvel Studio, ils voudront s’assurer qu’autant de personnes que possible ne le découvrent pas tant qu’elles ne sont pas assises dans un siège de cinéma pour regarder le film.

La suite de 2016 Docteur étrange est aussi une continuation directe de Spider-Man : Pas de retour à la maison, reprendre alors que Strange se retrouve une fois de plus pris dans des événements multivers qui menaçaient le tissu même de la réalité. Cette fois-ci, l’accent est mis sur l’ancien sorcier suprême alors qu’il est confronté à des versions alternatives de lui-même et d’autres personnages de Marvel, l’arrivée de Chavez, les Illuminati, et qui sait quoi d’autre, alors qu’il tente de garder la réalité. en échec et empêcher une panne catastrophique du MCU tel que nous le connaissons.

Doctor Strange dans le multivers de la folie est un film à l’échelle Avenger





Il ne fait guère de doute maintenant que tout ce qui a été livré en Spider-Man : Pas de retour à la maison n’était qu’un début pour ce qui s’en vient Docteur étrange suite. Bien qu’il s’agisse techniquement du deuxième film solo de Doctor Strange, il y a tellement de choses dans celui-ci qu’il pourrait bien s’agir d’un événement de niveau Avengers, et cela ressort des efforts déployés par Disney et Marvel Studios pour s’assurer qu’une grande partie du film reste cachée. jusqu’au dernier moment.

Bien qu’il y ait eu de nombreux débats sur la question de savoir si les bandes-annonces en montrent trop, il n’y a jamais aucune crainte qu’une bande-annonce de Marvel Studios le fasse. Même lorsque les gens pensent qu’ils ont déterminé exactement où se dirige un film, il existe de nombreux plans alternatifs, des plans avec des personnages supprimés et des scènes qui ne se déroulent pas exactement comme il semble pour empêcher quiconque de deviner exactement ce qui va et ne va pas. à voir lorsque le film fera ses débuts.

Maintenant plus que jamais, ceux qui ont suivi l’univers cinématographique Marvel depuis sa création sont sur le point d’obtenir un autre de ces avantages qui ne peuvent provenir que d’une tapisserie aussi élaborée que celle que Marvel Studios a créée en 14 ans. Doctor Strange dans le multivers de la folie va faire partie intégrante de l’histoire, à la fois en reliant le passé et en inaugurant son avenir, ce qui signifie qu’un autre monstre a frappé sur les cartes le 6 mai.





