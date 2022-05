Doctor Strange 2 : à quand le streaming ?

merveille

Le film mettant en vedette Elizabeth Olsen et Benedict Cumberbatch est sorti en salles jeudi. Réalisé par Sam Raimi, les éléments d’horreur de l’histoire se démarquent.

©IMDBDocteur Strange avec Wong.

L’univers cinématographique Marvel (MCU) continue sa tournée dans les salles, après ce qui fut le lancement de Chevalier de la Lune dans Disney+. La série mettant en vedette oscar isaac a terminé la diffusion de son sixième épisode mercredi dernier, et le lendemain était quand Doctor Strange dans le multivers de la folie sont venus dans les couloirs. Protagonisée par Benedict Cumberbatch et Elizabeth Olsenétait le 27e film de l’histoire de la franchise.

Avec deux autres premières à venir pour le MCU au cinéma cette année Doctor Strange dans le multivers de la folie il a reçu des critiques majoritairement positives et a actuellement un taux d’approbation de 76% sur Tomates pourries (3 points de moins que ceux qu’il avait obtenus le jour de sa première). Le film suit directement les événements de WandaVision (surtout en ce qui concerne la scène post-générique) ainsi que ce qui a été vu dans Spider-Man : pas de chemin vers la maisonavec le sortilège qui a fracturé l’univers et déclenché l’ouverture de réalités parallèles.

Dans un contexte de plus en plus normalisé, où le public a déjà retrouvé l’envie de retourner au cinéma et n’est pas si touché par le coronavirus, certains choisissent tout de même de regarder les films de la MCU dans leurs maisons. Comme pour les 26 autres histoires qui ont été vues sur grand écran, ainsi que la série qui a débuté avec WandaVision en 2021, Doc étrange 2 sera également disponible en Disney+. La question est quand.

Jusqu’au moment, Disney n’a pas confirmé la date d’arrivée du film sam raimi à votre plateforme Diffusion. Dès le débarquement de Veuve noirequi sont arrivés simultanément dans les salles et sur la plateforme (via un accès premium), les films suivants de la MCU ils ont respecté la fenêtre de sortie annoncée par le studio et allait osciller entre 45 et 60 jours. Dans ce contexte, alors que Shang-Chi et la légende des dix anneaux ça a pris 72 jours, Éternels il en a fallu 68. Donc, la logique serait que le film de Docteur étrange Il n’arriverait qu’à la mi-juillet.

+ Nous reverrons le Docteur Strange

Aucun projet confirmé à venir pour Benedict Cumberbatch dans le MCUil est juste de se demander s’il y aura plus Stephen Étrange devant au sein de la franchise. Ce personnage et Sorcière écarlate (Olsen) Ils n’ont pas encore été officiellement annoncés dans le cadre d’un projet. Cependant, la scène post-générique Doctor Strange dans le multivers de la folie donné des informations (plutôt limitées) sur l’avenir de Cumberbatch dans la franchise et a confirmé que le personnage sera revu dans le MCU. Dans quel film ou série ? Disney+ Aimerais-tu le voir?

