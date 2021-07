Doctor Strange 2 a le ‘Sam Raimi Stamp’ promet le patron de Marvel Kevin Feige

Sam Raimi est déjà bien connu dans le monde de Marvel en tant que réalisateur de 2002-2007 Homme araignée trilogie, et encore plus connu pour son Evil Dead franchise, ramenant ainsi Raimi dans le giron de Marvel pour Docteur Strange dans le multivers de la folie n’allait jamais aboutir à un film de style rom-com léger et aéré. Marvel Boss Kevin Feige le sait mieux que beaucoup, ayant travaillé en tant que producteur associé / exécutif sur l’original de Raimi Homme araignée films, et il est heureux d’avoir Raimi à bord du MCU entraînez-vous pour l’ajout le plus sombre et le plus effrayant de la franchise.

« Tout ce que nous faisons aux studios Marvel est du point de vue du public, et comment faire en sorte que le public se sente dans un sens, ou comment évoquer une émotion chez un public ? J’ai vraiment l’impression d’avoir appris cela en regardant Sam sur les films Spider-Man », Kevin Feige a déclaré à Rotten Tomatoes de la production Sony Pictures. « J’ai été très chanceux d’être là-bas à travailler pour l’ancien directeur de Marvel Studios, Avi Arad, et de regarder. Regarder Avi, regarder Laura Ziskin, la productrice de ça, regarder Amy Pascal, qui dirigeait le studio à l’époque, et en particulier Sam Raimi a monté ces films. »

« Alors maintenant, étant dans une position où Sam est de retour dans l’univers Marvel et travaille pour nous sur Docteur étrange, qui à part Spider-Man – les deux co-créations de Steve Ditko – était son personnage préféré, est vraiment tout à fait remarquable et boucle pour moi personnellement mon parcours chez Marvel « , a poursuivi Feige. » Mais vraiment, c’est juste excitant d’y accéder regarder Sam travailler à nouveau et voir Sam Raimi apposer son sceau Sam Raimi sur Doctor Strange, sur le Multivers, sur Marvel. »

Tout comme Peter Jackson, qui est passé de la création et de la réalisation d’horreurs sanglantes à petit budget comme Mauvais goût et Mort cérébrale à Le Seigneur des Anneaux et King Kong, Sam Raimi est plus que capable de créer un film grand public mais de le teinter de son style sombre, et d’avoir été responsable de La mort diabolique et Traîne moi en enfer, il ne fait aucun doute que Raimi peut apporter des séquences inquiétantes à la table. Ayant déjà eu un aperçu de ce qui pourrait être contenu dans le multivers ouvert par Loki‘s finale, il y a beaucoup d’êtres sombres et sinistres qui pourraient être sortis de l’ombre.

« Pour les gens qui savent ce qu’est ce timbre, ils peuvent être très excités », a déclaré Feige. « Et pour les gens qui ne savent pas encore ce qu’est ce cachet, j’ai hâte qu’ils voient ce film, qu’ils soient époustouflés et qu’ils se disent ‘Qu’est-ce qu’il a fait d’autre ?’, et qu’ils se plongent dans celui de Sam Raimi. filmographie – qui est l’une des meilleures de tous les temps. »

Michael Waldron, qui a été rédacteur en chef de Loki et a écrit le script de la prochaine sortie de Doctor Strange, a parlé du film et a travaillé avec Sam Raimi en parlant à Amis du travail. « [Going into the horror world is] évidemment quelque chose que Scott Derrickson, le réalisateur du premier film, fait si bien … évidemment cette influence, vous la ressentez dans le premier », a déclaré Waldron à Friends From Work. « Même si ce n’est pas un film d’horreur, il y a comme ce genre d’effroi tout au long de celui-ci. Cela fait partie de ce qui fait que ce film fonctionne si bien. C’est cool, je suis content qu’il y ait eu la chance de pousser peut-être [the sequel] dans une direction un peu plus effrayante. Juste parce que Sam le fait si bien. »

Doctor Strange dans le multivers de la folie arrive dans les cinémas en mars 2022. Cette nouvelle provient de ComicBook.com.

