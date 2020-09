Doctor Strange 2 a déjà une date de reprise du tournage

Après un temps où crise du coronavirus cela a fait que de nombreux films ont dû arrêter leur tournage respectif. En fait, quel est l’univers cinématographique de merveille nous n’avons eu aucune nouvelle depuis un certain temps, et il semble que depuis la première de “Avengers: Endgame”, la franchise est en transition, qIl a également été augmenté par le retard de “Black Widow”.

Ainsi, il semble que la machinerie de Studios Marvel Il commence à se réactiver après tous les problèmes qui ont résulté de la pandémie, et il semble que le prochain film qui sera lancé sera “Docteur Strange: Dans le multivers de la folie “, la suite du film avec Benedict Cumberbatch, qui est prévu pour le 25 mars 2022.

Maintenant, selon le populaire initié Charles Murphy, les plans du film pourraient changer radicalement et le film pourrait même sortir beaucoup plus tôt que prévu. Bien que Sam Raimi ait assuré il y a quelques mois que le tournage de “Doctor Strange 2” aurait lieu en 2021, selon le journaliste, Le tournage du film Supreme Sorcerer serait avancé en novembre au Royaume-Uni. Et c’est ça, avec le changement de date de “Spider-Man 3”, un espace a été laissé en novembre qui pourrait être pour la suite de “Docteur Strange”.

Scott Derrickson J’allais être en charge de la réalisation de ce film, qui allait avoir certaines touches de terreur. Peut-être plus que ce que Kevin Feige voulait pour le film, incitant le réalisateur d’horreur à enfin quitter le projet. et a été remplacé par Sam Raimi.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂