« Doctor Miracle »: date de sortie, bande-annonce, histoire, acteurs, personnages et tout

« Doctor Miracle » (« Mucize Doktor » dans sa langue originale) est une série télévisée turque, écrite par Pınar Bulut et Onur Koralp, produite par Medyapım avec MF Yapım pour Fox Turquie. Cette fiction est une adaptation de la série sud-coréenne de 2013 « Good Doctor », qui comprend également une version japonaise et une version américaine avec Freddie Highmore.

La première saison, de 28 épisodes, a été créée le 12 septembre 2019 et s’est terminée le 26 mars 2020. Alors que le deuxième volet a été retardé en raison de la pandémie de coronavirus et n’a repris qu’à la fin du mois de mars de l’année dernière, c’est pourquoi le 38 de nouveaux chapitres ont été diffusés entre le 17 septembre 2020 et le 27 mai 2021.

Ali a du mal à communiquer avec les gens (Photo : Fox Turquie)

HISTOIRE DU « DOCTEUR MILAGRO »

« Docteur miracle« Tourne autour d’Ali Vefa, un jeune homme qui présente un trouble du spectre autistique et est atteint du syndrome de Savant, aussi appelé syndrome de sage, diplômé de la faculté de médecine, dans laquelle il a eu une éducation difficile, car bien qu’il soit un génie, il a du mal communiquer avec les gens en raison de son état. Mais cela ne limite pas son plus grand rêve, qui est de devenir chirurgien.

Le parrain d’Ali, Adil, est le médecin-chef de l’hôpital privé d’Anka. Lorsqu’Ali occupe un rang élevé dans TUS, elle veut l’embaucher comme médecin assistant dans l’unité de chirurgie de l’hôpital où il est le médecin-chef. Cependant, les autres médecins ne croient pas qu’il puisse être médecin, ils craignent qu’il fasse beaucoup d’erreurs et mette en danger les patients et la réputation de l’hôpital.

Sur l’insistance d’Adil, ils acceptent de le mettre en probation pendant six mois dans l’unité en échange de la démission d’Adil de son poste à la première erreur d’Ali. Le jeune médecin n’apprend pas seulement à être chirurgien, il trouve aussi l’amitié, la fraternité et l’amour dans cet hôpital.

BANDE-ANNONCE DU « DOCTEUR MILAGRO »

ACTEURS ET PERSONNAGES DU « DOCTEUR MILAGRO »

Le casting principal

Taner Ölmez dans le rôle d’Ali Vefa

Adin Külçe comme Ali Vefa (enfant)

Sinem Ünsal dans le rôle de Nazli Gülengül

Onur Tuna comme Ferman Eryiğit

Hazal Türesan dans le rôle de Beliz Boysal

Özge Özder comme Kıvılcım Boysal

Murat Aygen dans le rôle de Tanju Korman

Fırat Altunmeşe dans le rôle de Demir Aldirmaz

Hayal Köseoglu dans le rôle d’Açelya Dingin

Bihter Dinçel dans le rôle de Selvi Ustagil

Korhan Herduran comme Güneş

Merve Bulut dans le rôle de Gülin Şenalp

Reha Özca dans le rôle d’Adil Erinç

Récurrent

Berk Tuna Toktamışoğlu comme Ahmet Vefa

Hülya Aydın dans le rôle de Gülcan Vefa

Cenan Çamyurdu comme Hikmet Vefa

Ismail Düvenci comme Rahmi

Melis Gürhan dans le rôle de Duygu

Dilek Köse dans le rôle de Fatoş Eryiğit

Yasemin Özilhan dans le rôle d’Ela Altındağ

Beren Gökyıldız dans le rôle de Betüli Aydinli

Ipek Çiçek dans le rôle de Kübra Aydinli

Kemal Başar dans le rôle de Süleyman Aldirmaz

Kerem Akim comme Kerem

Hasan Küçükçetin dans le rôle d’Efkan

Merve Dizdar dans le rôle de Damla Kıyak

Hakan Kurtas dans le rôle de Doruk Özütürk

Seda Bakan dans le rôle de Ferda Erinç

Edip Saner dans le rôle d’İsmet Gülengül

Ezgi Asaroglu dans le rôle d’Ezo Kozoglu

Zerrin Tekindor dans le rôle de Vuslat Kozoglu

Serkan Keskin dans le rôle de Muhsin Korunmaz

Ada Mina Küçük dans le rôle de Suna Korman

Ecem Simge Yurdatapan dans le rôle de Harika Turşucuzade

Ce sont les acteurs principaux de « Doctor Miracle » (Photo : Fox Turquie)

DATE DE PREMIÈRE DU « DOCTEUR MILAGRO »

« Docteur miracle« A deux saisons qui ont été diffusées entre le 12 septembre 2019 et le 27 mai 2021 dans Renard Turquie.

Jusqu’à présent, elle a conquis le public de pays comme la Hongrie, la Bulgarie, le Kazakhstan, l’Ouzbékistan, l’Albanie, mais aussi l’Équateur, l’Espagne et l’Argentine, où elle continue de diffuser par Telefe. Il prendra au Pérou le 5 juillet 2021 à travers Latin.