Doctor Fate : qui est le personnage qui apparaît dans Black Adam ?

Adam noir suit l’histoire d’un anti-héros qui acquiert les pouvoirs de Shazam mais traite ses ennemis avec cruauté. Ce n’est pas un héros au sens classique du terme, ce qui le place devant le Société de justice d’Amériqueun groupe de personnages qui tentent de se battre pour le bien et veulent lui faire voir le personnage joué par Dwayne Johnson que son chemin est mauvais. Ça va être difficile de convaincre…

Dans ce contexte le Société de justice d’Amérique est composée de Docteur Fate, Atom Smasher, Hawkman et Cyclone. Aujourd’hui, nous souhaitons nous attarder sur un personnage bien particulier au sein de cette équipe de héros. Celui qui, sûrement, agira en tant que leader et sera la voix de la raison contre Adam noir. On se réfère à Dr Destinqui dans le film est joué par l’expérimenté Pierce Brosnan.

Dans l’avance que nous avons pu voir grâce à la comique con de san diego ce héros met en garde Adam noir qu’il a pu voir son avenir et qu’il a deux options : une où il peut devenir le sauveur du monde et une où il est son destructeur. Bien sûr, Adam noir Il est venu changer la hiérarchie du pouvoir dans le Univers étendu DC et ne sera conseillé par personne.

Tout sur Docteur Fate

Qui est-ce Dr Destin? Il s’agit de Kent Nelson, un archéologue qui a trouvé un être surnaturel qui lui a donné le casque Nabu et une amulette mystique. Il agit en tant qu’agent des Seigneurs de l’Ordre dans la réalité physique et possède différentes capacités telles que la capacité de lancer des sorts, il peut voler, il a une super force, une invulnérabilité, une télékinésie et même une télépathie. Ses pouvoirs sont basés sur des sorts sous la forme de hiéroglyphes égyptiens.

Dr Destin Il est l’un des fondateurs de la Société de justice d’Amériqueun groupe de super-héros qui feront leurs débuts dans le Univers étendu DC pendant le film Adam noir et que vous trouverez le personnage joué par Dwayne Johnson face à eux. Peut-être le héros personnifié par Pierce Brosnan soyez la voix de l’équilibre qui trouve le moyen d’engager la conversation avec le puissant anti-héros.

Pierce Brosnan est l’acteur responsable Dr Destin. Interprète expérimenté, il est un grand connaisseur de l’industrie cinématographique hollywoodienne, où il a joué le rôle principal pendant de nombreuses années et a même prêté son corps à l’agent secret James Bond dans plusieurs entrées de cette franchise. Il a participé à des films comme Mama Mia!, L’affaire Thomas Crown, Voleurs d’élite, Le pic de Dante Oui L’intrusentre autres.

Adam noir étoiles Dwayne Johnson, Pierce Brosnan, Viola Davis, Sarah Shahi, Noah Centineo, Aldis Hodge, Marwan Kenzari, Odelya Halevi, Patrick Sabongui et Quintessa Swiindell, entre autres. Le film est réalisé par Jaume Collet Serra et sortira dans les salles du monde entier la prochaine fois 20 octobre 2022.

