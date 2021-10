Docteur vétéran qui pense qu’il devrait être joué par quelqu’un de couleur

Depuis l’arrivée de « Doctor Who » à la télévision en 1963, ce sont treize acteurs qui ont repris le rôle tout au long de leurs régénérations, avec l’apparition spéciale d’une version alternative du personnage, comme dans le cas de John Hurt et de son « Docteur de guerre ». . »

De plus, pendant tout ce temps (un peu plus de cinquante ans d’histoire de la télévision), une seule femme a pris en charge « Le dernier seigneur du temps » : Jodie Whitakker, qui s’apprête à livrer le relais dans la série à la fin de la série treizième saison de la série dans son ère moderne.

Bien que l’arrivée de Whittaker ait été considérée comme une étape importante vers la diversité au sein de l’histoire du personnage, chaque interprète de Doctor Who a été caractérisé comme étant blanc, un héritage racial qui devrait changer, ou du moins selon l’opinion de l’acteur vétéran. de la série Colin Baker.

Baker a joué Doctor Who dans sa sixième régénération entre les années 1984 et 1987, une étape de la série qui a reçu un avis mitigé de la part des fans, en raison de la personnalité cynique et pointue avec laquelle il a joué le personnage, bien que cette perception divisée n’ait pas a empêché son retour dans la franchise avec quelques drames audio produits par Big Finish.

Lors d’une récente conversation avec Digital Spy, Baker a parlé du rôle que Whittaker a joué pendant son temps en tant que protagoniste de la série, reconnaissant que même s’il n’était pas complètement à jour, il prétend être un fan du travail de l’actrice, notant que Il J’aimerais voir un acteur d’une autre race assumer le rôle du Docteur dans sa prochaine régénération.

«Je soupçonne que la tendance nous entraînera dans cette voie, et c’est tout à fait indiqué. Il y a tout un secteur dans la communauté des acteurs qui a été ignoré pendant des décennies. Certes, je soupçonne qu’il ne sera pas un homme blanc d’âge moyen », a commenté Baker lorsqu’on lui a demandé qui devrait être le prochain Doctor Who.

J’aimerais penser que ce sera une autre femme Docteur, car j’ai aimé voir Jodie Whittaker.

En 2023, « Doctor Who » reprendra comme showrunner Russell T. Davies, en charge du retour de la série à la télévision au début des années 2000, on s’attend donc à ce que le producteur, une fois de plus, réinvente la formule de cette franchise de science-fiction acclamée, bien qu’elle n’ait pas encore confirmé ses plans pour la série.