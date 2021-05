Docteur Strange dans le multivers de la folie aurait à l’origine frappé les théâtres aujourd’hui

Dans une réalité alternative, quelque part dans le multivers si vous voulez, Docteur Strange dans le multivers de la folie serait sorti en salles aujourd’hui. Remontons l’horloge, d’accord? La date est le 20 juillet 2019. Avengers: Fin de partie est sorti. Marvel Studios est sur scène au San Diego Comic-Con exposant ses immenses projets futurs. Dans le cadre de ces plans, le Docteur Strange la suite est enfin sortie. À l’époque, la date de sortie est le 7 mai 2021. Malheureusement, beaucoup de choses ont changé depuis ce jour fatidique.

Juste annoncé dans le Hall H à #SDCC, DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS de Marvel Studios avec Benedict Cumberbatch et Elizabeth Olsen. Scott Derrickson revient en tant que réalisateur. En salles le 7 mai 2021. pic.twitter.com/HtF68htiB1 – Studios Marvel (@MarvelStudios) 21 juillet 2019

Il n’est pas rare que les studios fassent un léger remaniement avec le calendrier des sorties. Les dates de sortie changent. Cela fait juste partie de l’entreprise. Mais Hollywood a subi un coup dur en 2020 à la suite de la pandémie. Avec des salles de cinéma fermées partout dans le monde et le box-office pratiquement inexistant pendant des mois, presque d’innombrables films ont été retardés, et nous commençons tout juste à en sortir. Non seulement cela a affecté les films qui étaient dans la boîte, mais des tonnes de films, en particulier de gros blockbusters, ont été empêchés de commencer la production pour des raisons de santé et de sécurité. Docteur Strange 2 faisait partie de ce groupe.

En fin de compte, Disney et Marvel Studios ont dû retarder plusieurs fois les dates de sortie de tous ses films MCU Phase 4. Il est intéressant de noter que 2021 a été conçue pour être la première année de sortie de quatre films MCU au cours de la même année civile. Cela restera vrai, même s’il s’agira d’un lot de titres différent. À l’origine, ça allait être Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Spider-Man: No Way Home, Thor: Love and Thunder et Docteur Strange dans le multivers de la folie. Maintenant, ça va être Black Widow, Shang-Chi, Spider-Man: pas de retour à la maison et Éternels.

Alors que de nombreux films ont simplement été repoussés, il s’agit d’un cas unique car tant de choses ont changé depuis la première annonce de la suite. Scott Derrickson, qui a réalisé Doctor Strange en 2016, devait initialement revenir. Il est même apparu au SDCC, taquinant qu’ils allaient faire le premier film effrayant de MCU. C. Robert Cargill, le collaborateur fréquent de Derrickson, allait également revenir. Mais Derrickson a finalement quitté le fauteuil du réalisateur en raison de différences créatives, ouvrant la voie à Sam Raimi, connu pour son travail sur la trilogie originale Spider-Man, ainsi que sur la franchise The Evil Dead, pour prendre le relais. Michael Waldron a été embauché pour écrire le scénario. Waldon a également fini par servir de rédacteur en chef du prochain Loki séries.

Les détails de l’intrigue restent largement secrets pour le film, même si le tournage est en grande partie terminé. Nous savons qu’Elizabeth Olsen reviendra en tant que sorcière écarlate après les événements de WandaVision. Benedict Wong (Wong), Chiwetel Ejiofor (Mordo) et Rachel McAdams (Christine Palmer) devraient également reprendre leurs rôles. Docteur Strange dans le multivers de la folie est actuellement prévue pour arriver dans les salles le 25 mars 2022. Vous pouvez consulter l’annonce originale du Twitter de Marvel Studios Compte.

Sujets: Doctor Strange 2, Doctor Strange