Docteur Strange contre. SpiderMan : à qui revient le box-office de Marvel ?

Doctor Strange et Spider-Man sont les deux dernières sorties de Marvel en salles. Mais, lequel a été le plus réussi jusqu’à présent ? On vous dit !

Il n’est plus contesté que merveille a pu démontrer, une fois de plus, pourquoi c’est l’une des meilleures franchises de divertissement. Aux commandes de Kévin Feig, ce studio n’arrête pas de faire de grandes premières et, en moins d’un an, il en a fait deux qui ont marqué l’histoire. Il s’agit clairement de Spider-Man : Pas de retour à la maison Oui Doctor Strange dans le multivers de la folie.

En effet, avec ces films, des milliers de fans ont été ravis du contenu. Dans le cas de Spider-Man : Pas de retour à la maisonqui mettait en vedette Tom Hollandet a marqué le retour de Tobey Maguire Oui Andrew Garfield au studio, le demi-tour qu’ils ont donné à Peter Parker était inégalé. C’est qu’à la fin du film, le personnage fait face à un chemin complètement différent et cela a laissé tous les spectateurs enthousiasmés par la suite de l’histoire.

D’un autre côté, Doctor Strange dans le multivers de la folie C’était le grand retour de Benedict Cumberbatch sur une seule bande merveille. De plus, comme dans Spider-Man, ce film montrait la meilleure version du protagoniste, qui jouait différentes personnalités dans le même rôle. Mais, il y a aussi le fait que ce film a ouvert la voie à une grande intrigue comme ce qui va arriver à Sorcière écarlate (Elizabeth Olsen) après les événements qui se sont reflétés dans cette histoire.

Cependant, il faut noter qu’entre les deux films, un seul a été le plus réussi. Il s’agit de Spider-Man : Pas de retour à la maison qui a en effet marqué l’histoire du box-office mondial du cinéma, tandis que Doctor Strange dans le multivers de la folie il doit encore atteindre un certain nombre de chiffres pour se consacrer. Cela signifie que le long métrage avec Tom Holland a rapporté beaucoup plus que celui de Benedict Cumberbatch.

Comme le révèlent les statistiques, En seulement 60 jours, Spider-Man 3 s’est retrouvé avec un total de 760,5 millions de dollars rien qu’aux États-Unis et a dépassé les 100 millions dans le monde, ce qui en fait le troisième film le plus rentable au monde.. Avec cela, il a vaincu Avatarqui a été créé en 2009 et a maintenu cette marque, mais contrairement au film de merveille, il a fallu un total de 9 mois pour atteindre des revenus prometteurs. Bien sûr, d’après ce que certains spécialistes ont révélé, il semble impossible que Pas de retour à la maison atteindre une étape de plus.

Pour cela, Doctor Strange dans le multivers de la folie Vous avez encore la possibilité de continuer à monter des marches. C’est parce que, comme indiqué Variété le week-end dernier, Le film de Cumberbatch a déjà atteint 800 millions de dollars dans le monde. Bien qu’il ne se remette toujours pas de Spider-Man depuis De ce total, seulement 342 millions de dollars ont été levés aux États-Unis et 461 hors des frontières nord-américaines..

Et, bien que l’histoire du Sorcier Suprême n’ait pas encore rattrapé celle de Peter Parker, oui il a dépassé homme chauve-sourisLe film de Robert Pattinson et a été classé comme le plus gros succès de 2022. Dans ce cas, le film de Tom Holland il ne fait pas partie de la liste car il est sorti à l’écran le 16 décembre 2021.

