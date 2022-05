Docteur Strange 2 ou Batman ? Quel film a enregistré le plus gros succès lors de son week-end d’ouverture ?

Cinéma

Le deuxième film de Doctor Strange est sorti en salles et ses premiers numéros au box-office mondial ont déjà été dévoilés. A-t-il réussi à surpasser The Batman ?

Docteur Strange 2 ou Batman ? Quel film a eu le meilleur brut lors de son week-end d'ouverture ?

Le Univers cinématographique Marvel est de retour sur grand écran avec Doctor Strange dans le multivers de la folie et, comme prévu, la première est un succès mondial. Une constante dans la franchise est sa capacité à générer de grandes attentes chez ses fans, ce qui se traduit par une fréquentation massive dans les salles qui se reflète dans la collecte totale d’argent. A-t-il battu le record de l’année où il avait homme chauve-souris?

Le film continue avec les événements après Spider-Man : Pas de retour à la maisonoù le multivers s’est déchaîné pour tous les personnages, bien que ce qui s’est passé dans des projets comme Et qu’est-ce qui se passerait si…? Oui WandaVision. « Le film présente un voyage dans l’inconnu en tant que Docteur Strange, qui, avec l’aide de nouveaux alliés mystiques familiers au public, traverse les réalités alternatives hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux.« , avance son synopsis.

+ Box-office de Doctor Strange 2 lors de son premier week-end

La fureur s’était vérifiée lors de la précédente lorsque des semaines auparavant, ils avaient publié les premiers billets pour les fonctions de pré-première et conduit à l’effondrement des pages de vente. Maintenant c’est officialisé, puisque Walt Disney Co. a révélé que la société avait rapporté environ 185 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture dans les salles aux États-Unis et au Canada.. plus ou moins que homme chauve-souris?

Ce chiffre est une excellente nouvelle pour Marvel Studios car il confirme une fois de plus sa supériorité sur DC Comics.. Il se trouve que le film du chevalier noir avec Robert Pattinson a obtenu à la même époque et dans les mêmes pays des 134 millions de dollars, un chiffre qui en avait fait la meilleure sortie de 2022, mais ils viennent d’être détrônés par Doctor Strange.

La grande nouvelle pour Doctor Strange dans le multivers de la folie ils ne s’arrêtent pas là, considérant que le marché international a également été fructueux pour l’entreprise. Tel que rapporté par Deadline, lors de leur premier week-end en dehors des États-Unis et du Canada, ils ont levé 265 millions de dollars, ce qui a conduit à un total brut de 450 millions de dollars en quelques jours seulement. Les principaux pays d’audience étaient le Royaume-Uni, le Mexique, le Brésil, l’Inde, l’Australie, l’Allemagne, la France, le Japon et l’Italie.

