Docteur Strange 2, Hawkeye et Mme Marvel se font taquiner dans l’art du MCU qui a fui

Une nouvelle image divulguée a révélé des conceptions de costumes, et peut-être quelques détails, sur plusieurs projets Marvel à venir, y compris la série Disney +. Oeil de faucon, Mme Marvel et la suite du réalisateur Sam Raimi Docteur Strange dans le multivers de la folie. Les images font plisser les yeux les fans pour distinguer les détails, mais certains sont assez clairs, comme les costumes Hawkeye de Clint Barton et Kate Bishop, ainsi que le premier regard sur Echo d’Alaqua Cox, et un ensemble potentiellement très précis de bande dessinée pour Mme. Merveille.

UNE NOUVELLE FUITE pic.twitter.com/Yb7b0VRaWe – Zane ⧗ (@avengersavenue) 25 mars 2021

Là où les choses deviennent vraiment intéressantes, c’est avec les différentes images qui semblent provenir Docteur Strange dans le multivers de la folie. En commençant par le retour de Benedict Cumberbatch en tant que maître des arts mystiques, dans un costume qui ressemble beaucoup à ce que le public a vu auparavant, l’image suivante est où les choses commencent vraiment à cuisiner, avec notre premier regard sur Wong de Benedict Wong et Chiwetel Ejiofor Mordo. On dirait qu’il porte maintenant sa propre cape, Mordo reviendra dans la suite après avoir commencé son ascension en tant que méchant et ennemi mortel du Sorcier Suprême.

Le Docteur Strange dans le multivers de la folie L’art conceptuel se poursuit, nous donnant notre premier aperçu du nouvel ajout de Xochitl Gomez à l’univers cinématographique Marvel, America Chavez, qui, avec sa super force et son vol, est capable d’ouvrir et de fermer des portes entre les dimensions. Quelque chose qui sera sans aucun doute utile lorsque le bon docteur commencera à explorer la folie du multivers Marvel. La sorcière écarlate figurera également dans Docteur Strange 2, avec l’œuvre d’art montrant qu’elle continuera à revêtir le costume qui a récemment fait ses débuts dans la passionnante finale de la série Disney +, Wandavision.

Enfin, et dans ce qui est de loin la partie la plus intéressante de cette fuite, se trouve l’image finale qui semble montrer un personnage qui n’a pas encore été officiellement annoncé pour la suite, Clea. Bien que vous ne soyez peut-être pas familier avec Clea, elle est une grande partie de l’histoire du docteur Strange, remontant à 1964. Contes étranges # 126. Un compagnon Sorcerer Supreme et amoureux de Stephen Strange, Clea est l’héritière du règne de la Dark Dimension, qui a été abordé dans le premier film. La rumeur selon laquelle le personnage figurerait dans Docteur Strange dans le multivers de la folie circule depuis un certain temps, mais c’est la première sorte de confirmation à ce jour.

L’intrigue entourant Clea se poursuit, car aucune actrice n’a été annoncée pour jouer le rôle, mais la production ayant déjà commencé, beaucoup spéculent que Rachel McAdams, qui a été confirmée pour reprendre le rôle de Christine Palmer pour la suite, deviendra Clea après quelques ajustements à son origine de bande dessinée.

Docteur Strange dans le multivers de la folie devrait sortir aux États-Unis le 25 mars 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Oeil de faucon quant à lui, sera présenté en première fin 2021 sur Disney +, avec une série dérivée mettant en vedette Cox dans le rôle de Maya Lopez AKA Echo également en développement. Mme Marvel fera également ses débuts sur Disney + avec la première prévue plus tard cette année. Cela nous vient grâce à l’utilisateur de Reddit, AutoModerator.

