« Docteur Miracle » : la maladie d’Ezo Kozoglu qui a mis les compétences d’Ali Vefa à l’épreuve

ASUPERMALL BU KING SSD2.5 pouces compatibilite ours noir Transmission de vitesse et fiabilite a toute epreuve puces de memoire de haute qualite noir 120 Go

Caract¨¦ristiques : Le disque dur sp¨¦cial est ¨¤ nouveau mis ¨¤ niveau, le SSD est plus petit et plus l¨¦ger, avec de meilleures performances. La vitesse de lecture peut atteindre 560 Mo / S, ce qui r¨¦duit consid¨¦rablement le temps de lecture de l'application. Am¨¦liore consid¨¦rablement le fonctionnement du syst¨¨me et la vitesse de lecture du jeu, une vitesse de chargement plus rapide des sc¨¨nes de jeu. Convient aux ordinateurs de bureau, aux ordinateurs portables et aux ordinateurs tout-en-un. Des puces de m¨¦moire de haute qualit¨¦ s¨¦lectionn¨¦es et une fiabilit¨¦ ¨¤ toute ¨¦preuve. Sp¨¦cification : Mat¨¦riel: m¨¦tal Couleur: rouge, bleu, noir ( facultatif ) Interface: SATA3 Vitesse: 70-500M / S Temp¨¦rature de fonctionnement: 0 ¡æ -75 ¡æ Tension de fonctionnement: 5V ¡À 5% Syst¨¨me applicable : Mac, os, XP, Win7, WVin8, Win10, Linux Humidit¨¦: 20% HR ¨¤ 85% HR Taille: 10 * 7 * 0,68 cm / 3,93 * 2,75 * 0,26in Poids du paquet: 65,5 g / 2,31 oz Liste de colisage: 1 * lecteur ¨¤