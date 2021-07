« Docteur miracle » : comment Ahmet, le frère d’Ali Vefa est mort

Le feuilleton turc « Docteur miracle» (« Mucize Doktor » dans sa langue d’origine) met en vedette l’acteur Taner Ölmez, qui incarne Ali Vefa, un chirurgien atteint de troubles du spectre autistique et du syndrome de Savant, également connu sous le nom de syndrome de la sauge.

Ali essaie de décrocher un poste de résident dans l’équipe de chirurgie pédiatrique de l’hôpital Berhayat d’Istanbul. En raison de son état, ainsi que de ses énormes capacités cognitives, il se démarque dans sa profession, bien qu’en même temps, il souffre du rejet de ses collègues.

L’enfance d’Ali n’a pas été facile non plus, car en raison de son état, il lui était difficile d’interagir avec d’autres enfants ; D’ailleurs, son père l’a toujours rejeté. Cependant, dans les moments les plus difficiles, son frère était toujours avec lui Ahmet, qui est malheureusement décédé.

COMMENT EST MORT LE FRÈRE D’ALI VEFA DANS LA SÉRIE « DOCTEUR MILAGRO » ?

Dans le premier chapitre de « Doctor Miracle », il est révélé que Ali a décidé de poursuivre une carrière médicale après la mort de son lapin et de son frère Ahmet, qui l’a toujours protégé des gens qui se moquaient de son état.

Ahmet voulait qu’Ali ait des amis, alors il l’a emmené jouer avec un groupe d’enfants. Mais ils lui ont demandé d’entrer dans une sorte de tunnel qui se trouvait sous les rails du train.

Le moment précis où Ahmet et Ali entrent dans le tunnel (Photo : Fox Turquie)

Ahmet accepta et entra accompagné d’Ali, mais soudain l’endroit se mit à trembler, alors qu’un train passait dessus. Plusieurs morceaux de bois se sont détachés par la force du mouvement, qui est tombé sur Ali et Ahmet, mais ce dernier ne résista pas au coup et mourut sur le coup. C’est l’une des scènes qui a le plus ému les téléspectateurs.

COMBIEN DE CHAPITRES LE « DOCTEUR MILAGRO » A-T-IL ?

« Docteur Milagro » a un total de 64 chapitres et deux saisons déjà libérés dans leur pays d’origine. Le premier volet se compose de 28 épisodes, qui a été diffusé en Turquie le 12 septembre 2019 et s’est terminé le 26 mars 2020.

La deuxième saison de « Docteur Milagro » se compose de 36 épisodes. Cet épisode a été lent à être diffusé car les enregistrements ont été retardés par la pandémie de COVID-19. Le tournage a été annulé et s’est terminé fin mars 2020 et a repris en juillet de la même année. Le premier épisode a été diffusé sur Fox Turkey le 17 septembre 2020 et s’est terminé le 27 mai 2021.

« Doctor Miracle » est l’une des versions les plus réussies de la série sud-coréenne « Good Doctor » (2013) (Photo : Fox Turquie)

LE « DOCTEUR MILAGRO » AURA-T-IL UNE TROISIÈME SAISON ?

Bien que le feuilleton turc soit devenu un phénomène mondial, ne restera que deux saisons. Un communiqué publié sur le profil officiel du « Docteur Milagro », de Fox Turquie, a annoncé qu’il était temps de dire au revoir au personnage « Ali Vefa », interprété par Taner Ölmez.

« Nous avons atteint la fin de notre histoire où nous disons que les personnes autistes ont le droit de vivre aussi longtemps que nous tous. Notre Ali Vefa (Taner Ölmez) a grandi, développé, réalisé ses rêves », lit-on dans la publication. « Il est temps de lui dire au revoir avec tous les miracles qu’il a accomplis ».