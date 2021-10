Doc Ock capture Peter Parker dans un nouveau regard sur Spider-Man: No Way Home

À ce stade, le battage médiatique entourant le prochain Spider-Man : Pas de chemin à la maison a moins à voir avec le personnage principal et concerne davantage le nombre de caractères renvoyés par les précédents Homme araignée des films d’action réelle qui pourraient faire leur apparition.

Lézard confirmé dans la première photo aussi!

« Monde qui inclut Rhys Ifans The Lizard .. » #SpiderManNowWayHome#SpiderMan3#NoWayHomepic.twitter.com/dt8kQDGxTh – Tout CBM (@EverythingCBM) 27 octobre 2021

Un grand nom qui a été confirmé pour revenir est Alfred Molina en tant que docteur Otto Octavius ​​alias Doc Ock. Tout CBM a publié une série d’images de magazines qui fournissent de précieux indices sur une poussière entre Spidey et Doc Ock, et font également allusion à l’apparition de deux autres méchants majeurs.

Doc Ock et ses tentacules sont au centre de l’attention dans la plupart des images. Dans une scène particulièrement révélatrice, nous voyons Spider-Man se balancer impuissant dans les airs tandis que les tentacules métalliques d’Ock l’étouffent autour du cou. Il est intéressant de noter que l’article qui accompagne les images mentionne « Le monde qui comprend The Lizard de Rhys Ifans, Sandman et Jamie de Thomas Haden Church [Foxx’s Electro]. »

Depuis qu’il a été confirmé que Doc Ock et Electro apparaîtront dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison, les fans ont eu le vertige en spéculant sur les autres méchants des films précédents qui pourraient entrer dans le MCU une fois que les portes entre les différentes réalités du multivers seraient ouvertes.

La bande-annonce du film présente un nuage monstrueux que certains pensent être Sandman, tandis qu’une ombre bondissante d’une autre partie de la bande-annonce a été identifiée comme Le lézard. Ajoutez l’apparence d’une bombe célèbre utilisée par le Bouffon vert, et le décompte final du nombre apparent de méchants est d’environ cinq.

Fait intéressant, c’est un court de la célèbre équipe de super-vilains « Sinister Six » de Homme araignée des bandes dessinées dont on s’attend depuis longtemps à faire le saut vers le grand écran. Le consensus général est que le vautour de Michael Keaton sera le sixième membre de l’équipe, mais maintenant que Venom : qu’il y ait un carnage a confirmé qu’Eddie Brock est dans le MCU, les fans espèrent que Venom pourrait devenir le numéro six.

Même si nous ne voyons pas tous les membres des Sinister Six, cela fait encore beaucoup de nouveaux méchants à présenter dans un seul film. Spider-Man : Pas de chemin à la maison sera la première incursion du MCU dans le multivers après des années à promouvoir la prémisse de réalités alternatives à travers leurs films et émissions comme Et qu’est-ce qui se passerait si…?

De plus, le film est destiné à conclure le voyage de Spidey dans le MCU avant qu’il ne fasse le saut vers Sony. Le réalisateur du film, Jon Watts, a confirmé les nobles ambitions de son équipe en matière de narration, comme il l’a expliqué dans une interview avec Empire : « Nous essayons vraiment d’être ambitieux. C’est Spider-Man : Endgame. »

Pour l’instant, le combat taquiné entre Spider-Man et Doc Ock rappelle les années 2004 Spider-Man 2, largement considéré comme l’un des plus grands films de super-héros jamais réalisés. Espérons que le prochain film résiste bien en comparaison et ajoute de manière significative à la dynamique fascinante entre Spidey et son ennemi tentaculaire. Spider-Man : Pas de chemin à la maison arrivera le 17 décembre dans les salles.

