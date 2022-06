Doc Antle de Tiger King accusé de blanchiment de 505 000 €

Meurtre, chaos, folie et maintenant, blanchiment d’argent – l’une des stars de la très populaire série Netflix Roi tigre a été accusé d’avoir blanchi plus d’un demi-million de dollars, selon les procureurs fédéraux. Le Guardian rapporte Bhagavan « Doc » Antle a été accusé d’avoir blanchi 505 000 € avec Andrew Jon Sawyer, un employé d’Antle’s Myrtle Beach Safari.

Les accusations ont été révélées le 6 juin lors d’une audience devant un tribunal fédéral à Florence, en Caroline du Sud. Les procureurs affirment qu’Antle et Sawyer ont blanchi 505 000 € sur une période de quatre mois. Le duo l’a fait en écrivant des chèques, faussement censés être pour des travaux de construction à Myrtle Beach Safari, et en recevant une commission de 15% sur les fonds blanchis. Antle a déclaré aux procureurs qu’il pensait que ces fonds provenaient d’une opération de trafic de personnes à travers la frontière américano-mexicaine.

FILM VIDÉO DU JOUR

Une plainte non scellée lors de l’audience allègue qu’Antle prévoyait de dissimuler les revenus supplémentaires en gonflant le nombre de visiteurs dans la réserve faunique tropicale de 50 acres; il a également utilisé des reçus en espèces en vrac pour acheter des animaux qu’il ne pouvait pas acheter avec des chèques.

Antle et Sawyer risquent chacun jusqu’à 20 ans de prison fédérale s’ils sont reconnus coupables.

Antle était un personnage important dans Tiger King: meurtre, chaos et folie, la série docu à succès qui a captivé le public à domicile pendant la pandémie de 2020. Roi tigre concentré sur les éleveurs de tigres et les opérations de zoos privés aux États-Unis, fortement centré sur Joe Exotic, un ancien gardien de zoo et propriétaire du zoo GW dans l’Oklahoma, dans sa rivalité amère et de longue date avec la conservationniste des grands félins Carole Baskin.





Ce n’est pas le premier accrochage d’Antle avec la loi

En tant que fans de Roi tigre savent déjà, Doc Antle n’est pas étranger aux problèmes juridiques. Le propriétaire du zoo privé, qui prétendait également être un mystique oriental, a été inculpé en octobre 2020 pour cruauté envers les animaux et trafic d’espèces sauvages. La série documentaire a révélé que le parc safari d’Antle avait été perquisitionné par les forces de l’ordre fédérales fin 2019, où des agents ont découvert de nombreux cas de cruauté envers les animaux.

Le Guardian note également qu’en plus des accusations de cruauté envers les animaux et de trafic, Antle fait face à 13 chefs d’accusation de complot en vue de violer la loi sur les espèces en voie de disparition et a un historique de violations enregistrées qui remonte à 1989.

Antle, qui n’était franchement pas fan de la façon dont il était décrit dans l’original Roi tigre, ne faisait pas partie du casting de retour pour la deuxième saison de l’émission. Cependant, Antle est le sujet principal de la troisième saison de l’émission, intitulée à juste titre Tiger King: L’histoire de Doc Antle.





Une date de procès aurait été fixée à juillet 2022 ; Tu peux regarder L’histoire de Doc Antle sur Netflix maintenant.