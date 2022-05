Dobara Episode 28 Date de sortie, sous-titres anglais

Beaucoup de gens recherchent la date de sortie de l’épisode 28 de Dobara. Après avoir regardé tous ses épisodes précédents, les fans sont très excités pour son prochain épisode. Pour connaître tous les détails sur l’épisode à venir, les fans recherchent partout sur Internet. Pour cette raison, tous veulent savoir quand le prochain épisode sortira cette saison. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 28 de Dobara dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la saison en cours de cette émission, ses spoilers, ses moulages, ainsi que d’autres informations liées à cette émission. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

C’est une série télévisée et cette série a été écrite par Sarwat Nazir et réalisée par le danois Nawaz. Le nom du producteur de cette série est Momina Duraid Productions. Le premier épisode de cette série est sorti le 20 octobre 2021 et après la sortie, cette série a acquis une grande popularité non seulement au Pakistan mais également dans différents pays.

L’histoire de cette série tourne autour de Mehrunissa et alors qu’elle n’avait que 16 ans, leurs parents l’ont mariée à un homme de 36 ans. Après les années passées, son mari est décédé à la fin des années soixante-dix et à cette époque, elle est jeune. Au moment des funérailles, remarque le comportement étrange de Mehrunissa qui n’est pas affectée émotionnellement par la mort de son mari.

D’un autre côté, Mahir est un voisin insouciant, joueur de tennis et à la recherche d’un emploi. Ses parents sont divorcés et se sont remariés. tous ses fans s’interrogent sur la prochaine date de sortie de l’épisode 28 de Dobara. Eh bien, il y a quelques détails liés à ce spectacle et nous les avons apportés pour vous.

Date de sortie de l’épisode 28 de Dobara

Maintenant, nous allons vous parler de la date de sortie de l’épisode 28 de Dobara. Dans la saison 1, il n’y a que 27 épisodes et le dernier épisode est sorti le 27 avril 2022. Pour le prochain épisode, vous devrez attendre une autre saison. s’il y aura une mise à jour liée à son prochain épisode, nous serons libérés, nous partagerons ces informations ici sur cette page.

Où regarder Dobara ?

Si vous voulez regarder cette série, elle est disponible sur Hum TV et c’est la plateforme officielle de cette série. Si vous souhaitez le diffuser en ligne, vous pouvez le diffuser sur Voot. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région.

Distribution de la série

Voici le casting de cette série

Hadiqa Kiani dans le rôle de Mehrunnisa « Mehru

Bilal Abbas Khan comme Maahir

Oussama Khan comme Affan

Maheen Siddiqui comme Minal

Sabeena Syed comme Sehar

Nabeel Zuberi comme Zameer

Zoya Nasir comme Narmeen

Angeline Malik comme Naheed

Shabbir Jan comme Jahangir

Fareeda Shabbir comme Adeela

Amber Khan comme Ghazal

Raja Haider comme Moubarak

Salma Asim comme la mère de Narmeen

Mojiz Hasan comme Babar

Nauman Ijaz comme Hidayatullah

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez toutes les informations concernant la prochaine date de sortie de l’épisode 28 de Dobara, la plate-forme de diffusion en continu de cette série, ses spoilers et bien plus encore. Alors, attendez la confirmation officielle concernant la nouvelle saison de cette émission. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 28 de Dobara, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serons plus heureux de vous aider de la meilleure façon possible.

