DMZ : à quoi les fans peuvent-ils s’attendre de la nouvelle série DC Comics d’Ava DuVernay sur HBO Max ?

Avec un afflux de surprises, de révélations et de premières images au DC FanDome, les fans ont eu un premier aperçu de la prochaine série HBO Max d’Ava DuVernay et Robert Patino, DMZ, avec Rosario Dawson et Benjamin Bratt. La série limitée en quatre parties fera ses débuts exclusivement sur HBO Max et devrait présenter un avenir dans lequel l’Amérique fait face à une guerre civile. Ava DuVernay a taquiné l’imprévisibilité de la série et la mention « d’un étranger qui entre et bouleverse tout ». Expliquant ce personnage, joué par Dawson, Patino a déclaré: « Alma a été inspirée par le personnage le plus fascinant de la bande dessinée et sous-titrée, un médecin nommé Zee. »

Après la révélation de photos montrant Rosario Dawson dans le rôle de Zee, Patino a souligné le processus de développement de Zee : « J’ai enlevé les garde-corps créatifs et je l’ai réinventée. » La série promet d’être passionnante, nouvelle et unique, avec Bejamin Bratt jouant également Parco Delgado, un chef de gang puissant et mortel. Poussé par sa soif de régner sur toute la DMZ, sa cruauté sera un facteur majeur dans sa quête pour réaliser son souhait. La série le montrera également comme un homme magnétique et influent. La série est produite par Array Filmworks en association avec WBTV.

DMZ est écrit et produit par le showrunner Patino et est réalisé et produit par DuVernay. Avec un si grand nombre de révélations et de contenus révélés à DC FanDome, cette révélation est passée sous le radar de beaucoup, mais s’avère passionnante et nouvelle et attendue avec impatience par les fans de DuVernay, Patino et Dawson. DuVernay elle-même a donné aux fans un aperçu de ce à quoi s’attendre et de l’origine de l’idée, « c’est défini quelques instants dans le futur sur ce qui se passerait si le pire de nos divisions nous arrivait. »

Ava Du Vernay elle-même un nom influent dans l’histoire lorsqu’elle est devenue la première femme noire à être nominée dans la catégorie Meilleur réalisateur aux Oscars pour son film de 2014 Selma, et elle a récemment dirigé la série Netflix Quand ils nous voientBien qu’il n’y ait pas encore de date de sortie officielle, la série devrait faire ses débuts l’année prochaine, en 2022. Les quatre épisodes ont été écrits par Patino, qui a un CV impressionnant, ayant écrit pour des émissions comme Le fil,et, Les morts-vivants. Le spectacle est basé sur une série de bandes dessinées DC du même nom, où, au milieu d’une guerre civile dans un avenir proche, le personnage de Dawson tente de retrouver son fils perdu.

Freddy Miyares, Hoon Lee et Jade Wu sont également à l’affiche de la série. Le drame explorera les thèmes de la désunion, de la fracture culturelle et de la fracture politique dans la culture américaine, où Alma devra affronter des gangs et des seigneurs de la guerre et inévitablement, le Parco Delgado de Benjamin Bratt. De plus, Ernest Dickerson connu pour des projets comme Juset Bosch réalisera et produira trois épisodes, avec Carly Wray célèbre pour Veilleurset Westworldsera un atout précieux pour l’équipe de rédaction et servira également de co-producteur exécutif.

Sujets : HBO Max, DC FanDome