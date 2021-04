DMX meurt à 50 ans, une semaine après une crise cardiaque

Quelques jours après avoir subi une surdose de drogue, légende du hip hop DMX nous a quittés. Le rappeur « Party Up (Up in Here) » et « X Gon ‘Give It to Ya », de son vrai nom Earl Simmons, a été admis à l’hôpital le 2 avril à la suite d’une surdose de drogue et d’une crise cardiaque. Il était depuis dans un état critique de survie alors que sa famille et ses amis priaient pour un miracle, mais DMX a été déclaré mort vendredi à l’âge de 50 ans.

«Nous sommes profondément attristés d’annoncer aujourd’hui que notre bien-aimé, DMX, du nom de naissance d’Earl Simmons, est décédé à l’âge de 50 ans à l’hôpital White Plains avec sa famille à ses côtés après avoir été mis sous assistance respiratoire ces derniers jours. », lit-on dans une déclaration de famille.

« Earl était un guerrier qui s’est battu jusqu’à la fin. Il aimait sa famille de tout son cœur et nous chérissons les moments que nous avons passés avec lui. La musique d’Earl a inspiré d’innombrables fans à travers le monde et son héritage emblématique vivra pour toujours. Nous apprécions tout l’amour et le soutien pendant cette période incroyablement difficile. Veuillez respecter notre vie privée alors que nous pleurons la perte de notre frère, père, oncle et de l’homme que le monde connaissait sous le nom de DMX. Nous partagerons des informations sur son service commémoratif une fois que les détails seront finalisés. «

Né en 1970, DMX rappait depuis le début des années 1990, sortant son premier album Il fait sombre et l’enfer est chaud en 1998. L’album s’est vendu à 251 000 exemplaires la première semaine, et DMX a suivi en sortant son album le plus vendu. Et puis il y avait X en 1999, qui présentait son single populaire « Party Up (Up in Here ». Il sortira finalement trois albums studio avec Rédemption de la bête sorti en 2015.

En tant qu’acteur, DMX a fait ses débuts au cinéma dans le drame policier de 1998 Ventre aux côtés de Method Man et Nas. Il continuerait à apparaître dans d’autres films comme Romeo doit mourrir, Blessures de sortie, Cradle 2 the Grave, Ne meurs jamais seul, et Au-delà de la loi. Il est également apparu dans diverses émissions de télévision, souvent en tant que lui-même, dans des programmes comme Parc du Sud, Moesha, MadTV, et Fraîchement débarqué du bateau. Le rappeur a également envoyé sa voix et sa ressemblance avec le jeu vidéo de catch à succès Def Jam Vendetta en 2003.

En 2002, DMX publie son autobiographie, COMTE. Le livre détaille l’enfance troublée du rappeur ainsi que ses problèmes de drogue à l’âge adulte. Il avait souvent eu des démêlés avec la justice au fil des ans au cours de sa carrière professionnelle. En 2018, il a été condamné à un an de prison et a été libéré en 2019, mais ses problèmes de dépendance continus l’ont amené à annuler une série de concerts programmés cette année-là et à s’inscrire en cure de désintoxication.

En ce moment, nos pensées vont aux êtres chers restés pour ramasser les morceaux après le décès tragique de DMX. En tant que l’une des stars du hip hop les plus populaires de son époque, il n’y a aucune chance qu’il soit jamais oublié. Qu’il repose en paix. Cette nouvelle nous vient de {https://www.hollywoodreporter.com/news/dmx-new-york-rapper-and-actor-dies-at-50|The Hollywood Reporter.

Sujets: Avis de décès